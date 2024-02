Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie & Jeroen over de dood van oppositieleider Navalny: ‘Nú is het moment om de straat op te gaan’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny leeft niet meer. „Schokkend nieuws”, klinkt het bij Sophie & Jeroen. In de talkshow wordt er op gereageerd: „Ik erger me aan Russen die niet de straat op gaan.”

„Je zou kunnen zeggen dat Rusland z’n Nelson Mandela kwijt is. Dat is buitengewoon treurig, maar ook verontrustend”, klinkt het bij Sophie & Jeroen.

Sophie & Jeroen

De advocaat en activist werd in een van de zwaarste strafkolonies van het land vastgehouden. Volgens een verklaring zou Navalny onwel zijn geworden na een wandeling.

„Ik ben geshockeerd”, vertelt Ruslandkenner Jelle Brandt Corstius bij Sophie & Jeroen. „Je hebt het wel zien aankomen, maar nu het toch is gebeurd is het verschrikkelijk. Mijn hoop was gevestigd op Navalny. Hij was de enige die de Russische oppositie heeft weten te verenigen.”

Dood Navalny

Voormalig Rusland correspondent Kysia Hekster was „niet verbaasd”, maar „toch wel erg aangeslagen”. „Poetin wil hier mee laten zien dat hij sterk is, als een soort statement. Als hij bijvoorbeeld had gewild dat Navalny was blijven leven, dan was dit niet gebeurd.”

Het bekroop Hekster dat er „heel veel mensen in Rusland vastzitten waarvan we de naam níét kennen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schokkend nieuws: Aleksej Navalny – het gezicht van de Russische oppositie, en de angst van het Kremlin– is overleden. Over de precieze doodsoorzaak wordt gespeculeerd. Jelle Brandt Corstius (@jellebc): "We zullen het waarschijnlijk nooit weten, en het doet er niet toe, hij is… pic.twitter.com/8ITghQN40S — Sophie & Jeroen (@sophieenjeroen) February 16, 2024

‘Politieke moord’

„Uiteindelijk doet het er niet zoveel toe hoe hij dood is gegaan”, vindt Brandt Corstius. „Ik denk eerlijk gezegd niet dat we er ooit achter zullen komen. Het gaat erom dat hij is vermoord. Of dat nou langzaam of snel is gebeurd, dit is een politieke moord.”

Kati Piri, de buitenlandwoordvoerder van GroenLinks-PvdA, reageert ook bij Sophie & Jeroen. „De meeste wereldleiders zijn toevallig, of niet toevallig, bijeen in München voor een veiligheidsconferentie. En wat ik verwacht is dat er, al is het symbolisch, een krachtig antwoord komt op wat er is gebeurd.”

Mythe doorgeprikt

Zo’n „krachtig antwoord” kan volgens Piri zijn: „In ieder geval kunnen er rechtstreeks sancties worden gelegd op alle mensen die hier verantwoordelijk voor zijn geweest en de sancties die er al zijn kunnen worden opgevoerd. Wat ik hoop is dat de wereldwijde steun voor Oekraïne wordt verstevigd.”

Wat Navalny volgens Brandt Corstius heel goed heeft gedaan is dat „hij de mythe heeft doorgeprikt dat heel veel Russen rond de tijd van zijn opkomst dachten dat de machthebbenden tegen de Russische corruptie strijdden.” Er is „niemand” die hem kan vervangen, zegt Brandt Corstius. Dat Navalny terugkeerde naar Rusland was „moedig”, vindt Piri.

‘Lekker makkelijk gezegd vanaf hier’

„Ik erger me aan Russen die niet de straat op gaan, terwijl ze wel achter Navalny staan”, aldus Brandt Corstius. Daar is Hekster het niet mee eens. „Dat vind ik niet belangrijk op dit moment. En dat is lekker makkelijk gezegd hier vanaf een talkshowtafel.” „Maar nú is het moment”, benadrukt Brandt Corstius. „Het is gevaarlijk, maar ga de straat op.”

Sophie & Jeroen sluit het gesprek af met een fragment van Navalny waarin hij, mocht hij vermoord worden, meegeeft: „Jullie mogen niet opgegeven.”

Sophie & Jeroen terugkijken kan via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties