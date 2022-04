Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ab Osterhaus verscheen bij Ongehoord Nieuws voor coronadebat: ‘Lockdown in het najaar?’

Viroloog Ab Osterhaus schoof gisteravond aan bij Ongehoord Nieuws, het actualiteitenprogramma van de omroep Ongehoord Nederland. Deze omroep kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek en kreeg verwijten over desinformatie en nepnieuws. Maar wat deed Osterhaus, de voorvechter van de corona-aanpak, daar dan?

Het coronadebat roept wisselende reacties op bij het kijkerspubliek.

Er klonk veel commentaar richting de aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON). De zender zou namelijk „nepnieuws zonder tegengas verspreiden”. Ondanks de kritiek oordeelde het College van Omroepen (CvO) van de NPO dat ON mocht blijven bestaan, maar dat de makers zich wel aan voorwaarden moesten houden. ON-voorman Arnold Karskens stelt dat hij met zijn uitzendingen een ander geluid wil laten horen. Een geluid dat volgens hem tot nu toe in Hilversum ontbrak.

Ab Osterhaus schoof aan bij Ongehoord Nieuws

Osterhaus koos er gisteren voor om een uitzending bij te wonen. Overigens verscheen de viroloog de afgelopen tijd veelal in talkshows om de coronakwestie, vaccinatie-belang en besmettingscijfers te duiden. Sommige kijkers vinden het dan ook opmerkelijk dat hij in dit programma aanschuift. Volgens NRC, had Osterhaus nooit bij Ongehoord Nieuws moeten verschijnen, maar hij deed het toch. „Ab in Wappieland”, noemde de NRC-journalist het.



Het enige wat Ab Osterhaus legitimeerde was de democratie. Complimenten aan de beste man dat hij wél in debat gaat, zoals het hoort. Luisteren naar elkaar en de dialoog aangaan. Zouden jullie een voorbeeld aan moeten nemen! @nrc https://t.co/5txxQA5CS4 — Marijn Rinck (@MarijnRinck) April 20, 2022



Respect dat hr. Ab Osterhaus wél bij Ongehoord Nederland gaat zitten. Dit debat met voor en tegenstanders had veel meer gevoerd moeten worden in afgelopen tijd. Wetenschap is hoor en wederhoor @nrc #Spoedwet #Kuipers #COVID19 https://t.co/MCMYvqe7Lz — André Buik (@AndreBuik) April 20, 2022

Er komen een aantal onderwerpen voorbij. Zo vraagt presentator Ahmed Aarad of we ook dit najaar een lockdown kunnen verwachten. „Dat hangt af van de varianten die gaan komen. Er kunnen nieuwe varianten optreden, zelfs in de zomertijd. Maar ik denk dat het wel heel goed nieuws is dat 87 procent van de mensen gevaccineerd is.” Hoewel we momenteel ons niet echt druk lijken te maken over het coronavirus, moeten we volgens Osterhaus een vinger aan de pols houden. „Het is zeer mogelijk dat we nieuwe varianten gaan krijgen. En in het najaar denk ik sowieso dat dat virus weer terug kan komen.”

Coronadebat en lockdowns

Osterhaus is naar eigen zeggen groot voorstander geweest van de lockdowns. „Een hele goede maatregel”, noemt hij het. Hij wordt in het programma aan de tand gevoeld over de impact van deze lockdowns, maar ook de wettelijke vastlegging van coronabeleid. Osterhaus noemt landen als China, Australië, Taiwan en Nieuw-Zeeland. Die, ondanks strenge lockdowns volgens hem qua ziektelasten en op economisch gebied, het heel goed deden. Daartegenover zet hij de situatie in Brazilië, waar amper coronabeleid gold. Daarover zegt hij: „Iedereen heeft de beelden daarvan gezien.” Volgens hem moeten we in Nederland die twee uitersten tegen elkaar afwegen.



Debat zoals je zelden ziet op Nederlandse TV vandaag in Ongehoord Nieuws: scherp, kritisch en op de inhoud. Met oa Ab Osterhaus, waar ik ‘t zelf grondig mee oneens ben, maar juist daarom ook een mooie gast voor belangrijke discussie over corona. — Peter Vlemmix (@petervlemmix) April 19, 2022

Ab Osterhaus: ‘Maatregelen bij plotselinge nieuwe variant’

Hij benadrukt dat de landen die de keiharde maatregelen hebben doorgevoerd, „heel weinig ziektelast hebben gehad”. Waarop tafelgast en FVD-lid Pepijn van Houwelingen reageert: „Ze zitten in China nog steeds in lockdowns.” Maar volgens Osterhaus zijn de ziektecijfers en sterftecijfers daar niet te vergelijken met Europa.



Heb de hele uitzending eens teruggekeken. Respect voor Ab Osterhaus die het lef heeft tegenover een 'tribunaal' van FvD te gaan zitten om geduldig hun aantoonbare onzin te pareren. Duidelijk is dat luisteren niet hun sterkste kant is. Laten uitpraten ook niet. https://t.co/hZdrnE3Ic7 — Anton van Weijen (@PushingPenguin) April 19, 2022

Later haalt Osterhaus aan dat hij denkt, mede door de immuniteit en vaccinatiegraad, dat er weerstand tegen het virus is. En dat het virus zich waarschijnlijk „zal gaan gedragen als een ernstige wintergriep”. Hij stelt: „Daar doen we geen lockdowns voor, maar kun je wel bepaalde extra maatregelen voor nemen.” Maar hij benadrukt dat als „er een plotselinge nieuwe variant” opduikt, er „nieuwe maatregelen” kunnen volgen.



Mooi dat Raisa Blommestijn en Pepijn van Houwelingen de heer Ab Osterhaus in zijn waarde laat. Gewoon een discussie die nooit bij andere tafels gebeurt. Een verademing. — Geert Martens (@Nuchtererealist) April 19, 2022



De Nobelprijs voor Ab Osterhaus 💪🏼! Pepijn en Raisa werden finaal gesloopt bij Ongehoord Nederland! #ongehoordnieuws — Juniper Ceres (@HenzOpperbacher) April 19, 2022

Verdeeldheid onder kijkers coronadebat

De discussie is fel. Kindervaccinaties, gecensureerde artsen, polarisatie, het komt allemaal voorbij. Osterhaus benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat het debat open blijft. Uit de reacties van kijkers blijkt dat het debat online nog even verder gaat. Sommigen prijzen het optreden van Osterhaus en ook het feit dat hij aan tafel aanschoof bij dit programma. Anderen sluiten zich aan bij de argumenten van de andere tafelgasten.

Wil je de hele uitzending van Ongehoord Nieuws bekijken? Je vindt de aflevering van gisteren hier.