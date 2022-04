Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanhopige commandant in Marioepol: ‘Dit zijn onze laatste dagen of uren’

Dit zou de laatste oproep van ons leven kunnen zijn. Het zijn de woorden van de Oekraïense commandant Serhiy Volyna in Marioepol. In de videoboodschap aan paus Franciscus klinkt wanhoop. „We gaan mogelijk onze laatste dagen of uren tegemoet.”

Dat Rusland inmiddels in de meerderheid is in de Oekraïense havenstad, onderstreept ook de commandant in zijn video. „Ze hebben een voordeel in de lucht en hebben meer landtroepen, uitrusting en tanks. We vragen alle wereldleiders om ons te helpen”, zegt Volyna in de video. „We vragen hen om een extractieprocedure te starten en om ons naar het territorium van een ander land te brengen.”

Marioepol bijna helemaal ingenomen

Rusland heeft bijna heel Marioepol ingenomen, alleen de staalfabriek Azovstal is niet in handen van het Russische leger. Het fabrieksterrein, waar ook burgers verblijven, wordt verdedigd door de 36ste Mariniersbrigade van Oekraïne.



Woke up to a video of a Mariupol defender begging the world to get them and civilians out, because they are outnumbered and have days, if not hours left to live. There are more than 500 wounded soldiers and over 1000 civilians sheltering there at Azovstal pic.twitter.com/oFHrooapEr — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 20, 2022

Inmiddels is het ultimatum van Rusland aan de Oekraïense troepen in Marioepol verstreken. Militairen konden tot 13.00 uur Nederlandse tijd hun wapens neerleggen en vertrekken. Geen enkele soldaat gaf volgens Rusland gehoor aan het ultimatum van een dag eerder. De verdedigers werden opgeroepen hun wapens neer te leggen en weg te gaan. Of de soldaten nu wel gehoor geven aan het ultimatum, is nog niet duidelijk.

Meer dan 5 miljoen vluchtelingen

Ondertussen stijgt het aantal Oekraïense vluchtelingen. Meer dan 5 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht sinds het begin van de Russische aanval op 24 februari. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat het er 5.012.708 zijn. Binnen Oekraïne zelf zijn nog eens meer dan 7 miljoen mensen ontheemd.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat meer dan 5 miljoen mensen Oekraïne hebben verlaten, maar dat was inclusief bijna 215.000 personen met een andere nationaliteit. Dat zijn er inmiddels ruim 217.000, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Vandaag zijn er ruim 1800 Oekraïense kinderen aan hun eerste schooldag begonnen op een Nederlandstalige school begonnen. Het gaat vooral om jonge kinderen in het kleuter- en lager onderwijs, zei de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts op Radio 1.

