2G of geen 2G? Verdeeldheid bij talkshows: ‘2G dwingt niet, je geeft alleen geen toestemming’

Nog geen drie weken geleden had niemand van 2G gehoord. Nu is ‘genezen of gevaccineerd’ het het gesprek van de dag. De politiek is verdeeld en aan de tafels van talkshows voert men discussie. Bij Jinek twijfelen gasten over de mogelijkheid tot afdwingen en bij Op1 zitten voorstander Ab Osterhaus en tegenstander Rosanne Hertzberger lijnrecht tegenover elkaar.

Met hoge besmettingen en noodkreten van ziekenhuizen is de vraag hoe komen we deze coronawinter door? Het demissionair kabinet pleit voor het 2G-beleid, maar vooralsnog ziet de meerderheid van Kamer dit niet zitten. Ook partijen die eerder instemden met het coronabeleid, zijn niet overtuigd. Coronadeskundige Diederik Gommers sprak zich eerder uit tegen deze aanpak.

Verdeeldheid bij Jinek over 2G

Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de corona-aanpak. Aan tafel bij Jinek werd de 2G-discussie vervolgd. Volgens politiek verslaggever Wouter de Winther heeft het kabinet niet echt een alternatief voor het 2G-beleid. „Met 2G ontzeg je mensen voor horeca en evenementen de toegang.” Na de persconferentie van vorige week staan de nieuwe maatregelen voor drie weken op de planning. Maar De Winther vermoedt dat dit langer duurt. De PvdA pleitte tijdens het debat voor een snelle lockdown, terwijl Christenunie en Groelinks een 1G-beleid willen. Daarbij geldt dat iedereen, ook gevaccineerden, zich moet blijven testen.



Pier Eringa is bestuursvoorzitter van Stichting Open Nederland. Volgens hem klinkt het 1G-beleid sympathiek, maar is het onhaalbaar. Hij praat bij Jinek over miljoenen testen als men deze aanpak doorvoert. „Files voor de teststraten. Dat werkt niet.” Eringa maakt even een rekensommetje. Een test kost volgens hem veertien euro per stuk. „Wat gaat dat kosten?”



Twijfels bij talkshows Jinek en Op1 over 2G afdwingen

Derk Sauer is mediaondernemer en zit bij Jinek aan tafel om over een ander onderwerp te praten, maar mengt zich in de coronadiscussie. Hij komt zelf veel in Rusland, dat een politiestaat en dictatuur is. Daar werken ze met een ‘super 2G’ , een extra streng beleid. Maar volgens Sauer „is het niet af te dwingen”. Hij legt uit dat Rusland qua aanpak de middelen moet hebben om zoiets af te dwingen. „Maar dat hebben ze helemaal niet. Als een belangrijk deel van de bevolking zegt: ‘Ik wil het niet’, dan is dat heel erg moeilijk. Je kan niet bij elk café een agent neerzetten, zelfs niet in een politiestaat. Laat staan in Nederland.”

Voor- en tegenstanders tegenover elkaar bij Op1

De 2G-discussie klonk bij meerdere talkshows. Ook bij Op1 aan tafel kwam dit aan bod. Hier werd ook besproken wat dit soort maatregelen doen in het onderwijs en op de werkvloer. Coronadeskundige Ab Osterhaus is voorstander van het 2G-beleid. Volgens hem is de combinatie tussen gevaccineerden, die besmet kunnen zijn, en geteste ongevaccineerden een risico. „Je moet die mensen niet bij elkaar brengen.



Rosanne Hertzberger is microbioloog en tegenstander van het de 2G-aanpak. Zij valt over het feit dat gevaccineerden elkaar, en ongevaccineerden, blijven besmetten. Daardoor blijft volgens haar het virus rondgaan. Zij maakt zich zorgen over de groeiende inperking van bewegingsvrijheid van ongevaccineerden. „Het gaat steeds een stapje verder.” De microbioloog vreest voor deze aanpak in het onderwijs of op de werkvloer. Volgens haar kan dit reden zijn tot ontslag of uitval. Ze noemt het recht van ‘medisch consent’, wat inhoudt dat een persoon toestemming geeft voor een vaccinatie of medische ingreep. Volgens haar staat dat recht onder druk. „Mensen worden tegen hun wil in gevaccineerd omdat ze anders hun baan kwijt zijn.”



Ab Osterhaus ziet geen verplichte vaccinatie

Daar is viroloog Osterhaus het niet mee eens. Hij benadrukt dat mensen niet verplicht worden tot vaccinatie, iets wat volgens Hertzberger nu al gebeurt. Volgens Osterhaus lopen we tegen een lockdown aan en is ernst aan de man. „Je dwingt ze niet, je geeft ze niet de toestemming.”

