Ab Osterhaus heeft minder haast met versoepelen: ‘Het is nog niet over’

De geluiden over versoepelen en zelfs het loslaten van alle coronamaatregelen in maart hebben de meeste oren wel bereikt. Maar viroloog Ab Osterhaus is iets voorzichtiger en pleit voor „geleidelijke versoepelingen”. Hij waarschuwt dat we niet aan „het einde van de rit de boel moeten verpesten”.

Waar voorzitter van het Veiliheidsberaad Hubert Bruls vandaag riep dat versoepelingen al veel eerder mogelijk waren, vindt Osterhaus dat we niet alle maatregelen ineens van tafel moeten gooien. Volgens hem wil een kleine minderheid dat de boel helemaal opengaat, maar dat vindt de viroloog niet slim.

Ab Osterhaus wil rustig versoepelen

Carnaval vieren noemt Osterhaus dan ook niet verstandig. Ook daar had Bruls eerder als iets over te zeggen. Hij legde eerder uit dat het verbieden van carnaval haast onmogelijk is. Osterhaus, die van boven de rivieren komt (Bruls van onder de rivieren), noemt carnaval een „vrij intiem gebeuren”. Oftewel: de „ideale manier om het virus te verspreiden”. Aan het begin van de coronacrisis ontpopten de carnavalsprovincies zich tot brandhaarden van het coronavirus, iets waar Osterhaus ook nu voor waarschuwt.

Hoewel men van omikron niet zozeer ernstig ziek wordt, zijn de besmettingen haast niet bij te houden. Veel mensen belanden dan ook in quarantaine. Dat geldt voor het zorgpersoneel, maar ook voor andere essentiële diensten, zoals het openbaar vervoer of de politie. „De vraag is: wat kun je hebben als bevolking?”

Voorbereiden op volgende pandemie

Volgens Osterhaus toont de mildere omikron-variant wel aan dat we „geleidelijk gaan naar een situatie waarin het virus gewoon rondgaat en ziekenhuizen minder worden belast”, aldus de viruskenner. „We zien ook in andere landen dat het beeld niet al te dramatisch is. Maar het is nog niet over. Ik wil niet de eeuwige doemprofeet zijn, maar er is nog steeds een behoorlijk grote populatie van kwetsbare mensen.”

Volgens Osterhaus kan het coronavirus zich ontwikkelen tot een winterverkoudheidsvirus, maar ook minder gunstige scenario’s zijn mogelijk, waar de viroloog nog geen paniek over wil zaaien. „We moeten ons beter voorbereiden op de volgende pandemie”, stelt Osterhaus. Dat die volgende pandemie ergens in de komende decennia komt, staat volgens de viroloog vast.