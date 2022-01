Volgens viroloog Ab Osterhaus is het tijd om kinderen te vaccineren

De basis- en middelbare scholen gaan maandag weer open. Maar dat is volgens viroloog Ab Osterhaus niet zonder risico’s. Hij vindt dan ook dat het tijd is om kinderen te vaccineren tegen het coronavirus. Om zo de scholen met een gerust hart open te houden.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge noemde het openen van het onderwijs „een risico” en daar sluit viroloog Ab Osterhaus zich bij aan. Bij radioprogramma Sven op 1 legt hij uit dat jonge mensen het virus verspreiden. Hij is ervan overtuigd dat door het openen van de scholen het virus meer gaat woekeren.

Ab Osterhaus wil ook de kinderen vaccineren

De viroloog benadrukt daarnaast dat hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor coronavaccinaties bij kinderen. Volgens hem wordt het tijd om te overwegen, net als in Amerika, ook kinderen te vaccineren. De viroloog verbaast zich over het feit dat het kabinet daar niet meer op hamert. Want momenteel worden ouders niet aangemoedigd om hun kinderen te laten vaccineren.



. @NPORadio1: Volgens Ab Osterhaus neemt het kabinet zeker een risico met de heropening van de scholen. 'Ik denk niet dat ze nu niet anders kunnen. Waar ik me over verbaas is dat er weinig aandacht is voor kindervaccinatie. Dan kunnen ze met een geruster hart naar school'. #WNL pic.twitter.com/KkcRQWCZXg — Sven op 1 (@Sven_op_1) January 4, 2022

Scholen open door vaccinatie

Volgens Osterhaus worden kinderen ook voor veel andere ziektes gevaccineerd. Hij somt daarna een aantal kindervaccinaties op, waaronder polio en mazelen. „We hebben een vaccin dat veilig is voor kinderen. Dat is inmiddels aan miljoenen kinderen in de Verenigde Staten gegeven.”

Volgens hem was eerder vaak het argument dat je kinderen niet moet gebruiken om oudere mensen te beschermen. Onder meer het Artsen Collectief trok hierover al aan de bel. Maar volgens Osterhaus is de vaccinatie niet bedoeld om de ouderen te beschermen. „Je moet de kinderen vaccineren om enerzijds henzelf te beschermen, maar ook om de scholen open te doen.”

Ab Osterhaus blij met Ernst Kuipers als minister Volksgezondheid

De viroloog is er daarnaast van overtuigd dat er een nieuwe pandemie komt. Iets waar we ons volgens hem op moeten voorbereiden. Daarvoor moet men investeren in de „wetenschap, bredere vaccins en nieuwe technologieën”.

Ook sprak Osterhaus zich uit over zijn oud-collega Ernst Kuipers, die op de stoel van minister van Volksgezondheid terecht komt. Daar is de viroloog blij mee. „Hij weet wat een ziekenhuis is, wat hem in staat stelt om als minister de goede beslissingen te nemen. Ik vind het moedig dat hij deze stap genomen heeft.”



