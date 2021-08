Jinek-uitzending vanavond in het teken van Peter. R de Vries, met speciale gasten

Eva Jinek keert vanavond terug op tv. En dat doet ze met een speciale Jinek–uitzending die in het teken staat van Peter R. de Vries. De presentatrice blikt in de aflevering terug op de dood van de misdaadverslaggever. Er schuiven een aantal speciale gasten aan, met hen spreekt ze over de nasleep van zijn overlijden.



Jinek in teken van Peter R. de Vries

Op 6 juli werd De Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij was toen net aanwezig geweest bij RTL Boulevard. Enkele dagen na de aanslag op De Vries was er ook een dreiging richting dat programma. En negen dagen na de aanslag overleed de misdaadverslaggever.

Peter R. de Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Eerder werden ook al B.’s toenmalige advocaat en zijn broer doodgeschoten. Het staat officieel nog niet vast dat die drie moorden rechtstreeks verband houden met de connectie tussen de slachtoffers en de kroongetuige, maar dat is wel de aanname.

John van den Heuvel weer bij talkshow

Een paar speciale gasten dus, vanavond bij Jinek. Waaronder B.’s advocaten Peter Schouten en Onno de Jong. Ook misdaadverslaggever John van den Heuvel, die al langer extra beveiligd wordt vanwege ernstige bedreigingen, is aanwezig. Het is voor het eerst in een lange tijd dat hij weer bij een talkshow aanschuift.

Ook misdaadverslaggever Paul Vugts, Kamerlid Attje Kuiken en rechtbankverslaggever Saskia Belleman praten over onder meer de vraag of rechters, advocaten en journalisten hun werk nog wel veilig kunnen uitvoeren. Vanwege de veiligheid is de talkshow eerder opgenomen en is de uitzending niet live zoals gebruikelijk.

Humberto weer naar de zondag

Jinek is eenmalig op zondag te zien bij RTL 4. Vanaf morgen neemt de presentatrice het stokje weer over op de doordeweekse dagen van collega Humberto Tan. Hij neemt vanaf volgende week de zondagen weer voor zijn rekening. Afgelopen week ontstond er bij Humberto nog een discussie tussen Frits Wester en Frans Bauer, toen laatstgenoemde zijn vaccinatiestatus niet bekend wilde maken.