Primeur voor Wie is de Mol?: kijkers krijgen meer macht

Kijkers krijgen in het aankomende seizoen van Wie is de Mol? inderdaad meer invloed. Vrijdag werd daar door het populaire AVROTROS-programma in een filmpje op social media al op gehint. Gisteren bevestigde het programma dan echt dat de spelregels inderdaad zijn veranderd. Voor het eerst bepalen de kijkers deze reeks het spelverloop.



Deelnemers Wie is de Mol?

De kandidaten die meedoen aan het 22e seizoen van Wie is de Mol? zijn journalist en schrijver Arno Kantelberg, acteur Everon Jackson Hooi en zanger Glen Faria. Ook gaan presentatrice Fresia Cousiño Arias, presentatrice Hila Noorzai, actrice Kim-Lian van der Meij, operazangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa, zangeres Suzanne Klemann, komiek Thomas van Luyn en presentatrice Welmoed Sijtsma op zoek naar de saboteur.

Rik van de Westelaken neemt ook dit jaar de presentatie op zich. Waar de opnames plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt. De eerste aflevering is in januari te zien.

Geen zin om te wachten? Expeditie Robinson staat iets eerder voor je klaar. De eerste aflevering is vanavond om 20.00 uur al te zien bij RTL4. Metro stelde alle deelnemers al voor, en gaven hen de beruchte overlevingssterren.

Invloed van kijkers

De invloed van de kijkers op het verloop van Wie is de Mol? zit zo: gisteravond stelden de elf kandidaten van het nieuwe seizoen zich via een livestream voor aan de kijker. Daarna moesten ze een pleidooi houden waarin ze vertelden waarom zij níet de mol zijn. Wie door de kijkers het minst verdacht wordt, verdient twee vrijstellingen voor de eerste executie. Deze kandidaat is sowieso door naar de volgende aflevering en mag een medekandidaat de andere vrijstelling overhandigen. Wie dat zijn, wordt in de eerste aflevering duidelijk.

Wie is de Mol?-kijkers gaan op sociale media meteen al los met theorieën. Zo ‘zit’ één fan gelijk op Kim-Lian van der Meij als mol. Een ander zit meteen op Thomas van Luyn: „Zijn armen en lijf vormden een ‘m’ bij de kandidatenfoto’s die in beeld kwamen.”



Yes! #widm is er weer! Ik zit gelijk in de Kim Lian tunnel. Haar gedrag. De promo foto met masker: maskers (blij en verdrietig) staan voor theater. En op onderstaande foto’s lijken de ogen en wenkbrauwen overeen te komen. Maar eerst weer wachten tot 2022 😂 Damn… 😆 #wieisdemol pic.twitter.com/SzkYaeIr6b — 𝔼𝕤𝕥𝕙𝕖𝕣 (@EstherElise_) August 28, 2021



