RTL Boulevard blijft voorlopig weg van Leidseplein: ‘Dreiging nog niet verminderd’

RTL Boulevard zal voorlopig nog het programma uitzenden vanaf het Mediapark in Hilversum. De vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam moet het programma in ieder geval de komende tijd nog even missen. Dat laat RTL vandaag weten. Vorige week meldde het mediabedrijf nog dat er geen beslissingen waren genomen.

Wel gebruikt het programma decor om „de kijker weer wat meer het vertrouwde Boulevard-gevoel te geven”. In het nieuwe decor, dat nu een week in gebruik is, is een deel van het oude decor van de studio op het Leidseplein verwerkt. Daarnaast gebruiken ze schermen met beelden uit de stad.

Sinds 12 juli zien we RTL Boulevard vanaf het Mediapark in Hilversum. Daarvoor konden er een paar uitzendingen niet doorgaan vanwege een ernstige dreiging bij de studio in Amsterdam.

Op dit moment zijn het Mediapark en de omliggende straten aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie onder meer preventief fouilleren en auto’s doorzoeken. Vorige week maakte de gemeente Hilversum bekend dat die maatregel een maand verlengd wordt. Dat doen ze omdat „de dreiging nog niet is verminderd”.

Aanslag op Peter R. de Vries

Een week voor de verhuizing van het Leidseplein naar Hilversum, werd Peter R. de Vries neergeschoten. Dat gebeurde vlak nadat hij te gast was geweest in het programma. Negen dagen later, op 15 juli, bezweek hij aan zijn verwondingen. De twee verdachten van de aanslag op de misdaadverslaggever moeten op 18 oktober voor de rechter verschijnen.

Slechts vier dagen na de aanslag, op 10 juli, kwam er een bericht binnen over een dreiging tegen RTL Boulevard. Die avond was er dan ook geen uitzending van het programma, net als de dag erna. Dat was om „het team van RTL Boulevard rust te geven”. De bedreiging richting RTL Boulevard zouden mogelijk gaan om een aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.