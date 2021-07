Advocaten Nabil B. drongen meermaals aan tot beveiliging Peter R. de Vries

De advocaten van Nabil B. en collega’s van misdaadverslaggever Peter R. de Vries vervolgen de zaak rondom B. In Op1 vertelden zij gisteravond, naar aanleiding van de aanslag, dat zij meerdere keren aandrongen op betere beveiliging van De Vries.

In het praatprogramma vertellen advocaten Peter Schouten en Onno de Jong over de aanslag op De Vries en de zaak rondom Nabil B. De Jong klinkt kritisch naar het handelen van de Staat. Volgens hem werd de beveiliging van De Vries besproken met Openbaar Ministerie, de NCTV, de Staat en De Vries zelf. „Die gesprekken verliepen niet altijd even harmonieus en ik vind het te makkelijk om nu te zeggen, als Staat, ‘jij wilde dat niet’. De Staat heeft natuurlijk altijd een zorgplicht en als er informatie is dan moet je handelen”, vertelt de advocaat.



Beide advocaten Nabil B. zijn helden! — Fred Klooster (@FredKlooster) July 13, 2021

Volgens advocaten moest beveiliging Peter R. de Vries beter

Schouten beaamt dat men anders kon handelen. Hij noemt een incident na afloop van een eerdere uitzending van Op1. Hier waren beide advocaten en De Vries te gast. „We rijden hier weg en Peter loopt in het donker naar de parkeerplaats. Ik zeg ‘wat loop jij hier te doen?’.” De advocaat bracht De Vries vervolgens naar zijn auto en kaartte zijn beveiliging aan bij de NCTV. „Toen heb ik gezegd, ‘dat kan niet. Voor mijn part gaan jullie achter hem aanlopen”, vertelt de advocaat.

De twee advocaten lieten maandagavond aan RTL Nieuws weten dat ze de verdediging rondom Nabil B. vervolgen. Schouten en De Jonge werkten samen met Peter R. de Vries die als vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige diende. Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces rondom hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Nabil B. wil doorgaan met proces

Het duo laat zich niet afschrikken door de aanslag op de misdaadverslaggever en hebben naar eigen zeggen geen moment getwijfeld. „Nabil heeft duidelijk gezegd dat hij wil dat wij doorgaan”, vertelde Schouten. De geruchten klinken dat Reduan Taghi achter de aanslag op Peter R. de Vries zit. Eerder werden twee andere betrokkenen bij dit proces van het leven beroofd. Nabil B. zijn advocaat Derk Wiersum en zijn broer Reduan werden doodgeschoten.



Hoor de advocaten aan van nabil b. Vergeten ondertussen de ellende die meneer B zelf heeft aangericht — Snorkeltje (@Snorkeltje3) July 12, 2021

Schouten vertelt aan RTL Nieuws dat het scenario van een aanslag eerder besproken was tussen de advocaten en De Vries. „Toen hebben we gezegd: ‘Als een van ons dit overkomt, dan wil de ander juist dat we doorgaan’.We willen niet wijken. Dat is ook altijd het standpunt geweest van Peter R. de Vries in zijn hele leven”, aldus de advocaat. Volgens De Jong is er „geen weg meer terug. Dit is waar we mee moeten dealen en dat doen we.”

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd vorige week dinsdag neergeschoten in Amsterdam. Dit na afloop van een televisieoptreden in RTL Boulevard. Hij ligt momenteel zwaargewond in het ziekenhuis.



"Het is onaannemelijk dat kroongetuige Nabil B. binnen een aanvaardbare termijn voor de rechtbank gaat verschijnen." Advocaten wilden hem horen ivm met deze zaak omdat ze een scenario in gedachten hebben waarin hij een rol speelt in de moord op #Wiersum. — Sander Paulus (@SanderRTLNieuws) July 12, 2021