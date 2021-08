Zo zwaar was Expeditie Robinson nog nooit: ‘We stonden tijdens de eilandraad in thermosondergoed’

Ijskoude nachten, een onverwachte twist en bizarre eilandproeven: Expeditie Robinson is terug van weggeweest. Dit jaar gaan achttien deelnemers de strijd met elkaar aan in de ongerepte natuur van Kroatië. Hoe hebben de kandidaten het dit jaar ervaren? Is het wel zo zwaar als dat het lijkt? Metro vraagt de waaghalzen Robbert Rodenburg, Sylvana IJsselmuiden en Jasper Demollin het hemd van ‘t lijf.

Op de persdag wordt duidelijk dat de ene deelnemer het zwaarder heeft gehad dan de ander. Zo laat YouTuber Robbert Rodenburg weten dat hij „de realiteit verloor tijdens de expeditie in Kroatië”. Volgens de 23-jarige presentator is het moeilijk het spel te relativeren. „Het is echt jouw wereld op dat moment. Je hebt ook geen besef van tijd, wat heel raar voelt. Nu ik erop terug kijk, ben ik heel blij dat ik meegedaan heb, maar toen ik in Kroatië zat dacht ik vaak: wanneer komt er een einde aan?”

Mentale uitputtingskracht

In het dagelijks leven belt Rodenburg regelmatig met vrienden en familie, maar op het eiland kon dat niet. De YouTuber had dan ook veel last van heimwee. „De honger viel in verhouding met de mentale uitputtingskracht reuze mee”, aldus Rodenburg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De altijd positieve presentator Sylvana IJsselmuiden van Dumpert wist de expeditie wat beter te relativeren. „Ik dacht constant: maar ik heb mijn benen nog. Dat soort gedachtes hielpen mij als ik er weer doorheen zat. Ik vond het hele overleven-in-de-natuur-aspect eigenlijk heel leuk. Binnenkort ga ik kamperen en dan nemen we allemaal onze telefoon niet mee. Heerlijk”, vertelt de Friese blondine.

Jasper Demollin: ‘Expeditie Robinson voelt als Lowlands, maar dan anders’

Dat je lichaam eigenlijk meer aan kan dan je in eerste instantie denkt, merkte Streetlab-presentator Jasper Demollin op, toen hij voor het eerst begon aan het avontuur. „Ik lag de hele tijd in een soort kuil van een zelfgemaakte lattenbodem. Daardoor kon ik amper slapen. Toch vond ik het ontzettend leuk om dit mee te maken. Het vetste aspect op het eiland is het groepsgevoel. Je kunt het een beetje vergelijken met Lowlands. Dat je dan na afloop van het festival zo’n heimwee hebt naar dat groepsgevoel. Datzelfde ervaar ik nu met Expeditie Robinson.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eén ding dat bijna alle kandidaten met elkaar gemeen lijken te hebben, is dat ze er met meer dankbaarheid uit zijn gekomen. Zo zegt Rodenburg dat hij zijn vrienden en familie meer waardeert dan voorheen en kun je volgens hem „maar beter niets voor lief hebben”. Geen van de kandidaten zegt hun telefoon te hebben gemist, al is de Instagram-verslaving van Demollin weer terug bij af. Maar dat is volgens hem „een kwaaltje van onze generatie. Iedereen is toch verslaafd aan zijn telefoon?”.

Tijdens Expeditie Robinson in thermosondergoed, althans de presentatoren

Volgens presentatrice Nicolette Kluijver hebben de deelnemers dit jaar meer moeten afzien dan andere jaren. „Het was op een gegeven moment zo koud, dat Kay en ik tijdens de eilandraad in onze thermosondergoed stonden te presenteren.” Op die extreme kou hadden de kandidaten zich niet voorbereid. Want niemand die mee doet aan Robinson, weet op voorhand naar waar zij heen worden gestuurd…