Peter R. de Vries (64) overleden: misdaadverslaggever, maar ook mediaman

Misdaadverslaggever Peter R de Vries is overleden. Hij is 64 jaar oud geworden. Dinsdagavond 6 juli werd De Vries neergeschoten in Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. Hij was net aanwezig geweest bij RTL Boulevard toen een schutter van dichtbij meerdere schoten loste.

De Vries raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Femke Halsema zei diezelfde avond nog dat hij ‘vocht voor zijn leven’. Dat gevecht bleek te zwaar en hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. RTL Nieuws meldt het nieuws over zijn overlijden.

De familie van De Vries heeft een statement uitgebracht: „Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.

De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten.”

De dag na de aanslag trad Royce de Vries, advocaat en zoon van Peter R. de Vries, naar buiten met een reactie. Hij bedankte iedereen voor alle steunbetuigingen. Op dat moment was „veel nog onzeker”. „Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase”, zei hij destijds.



Niet alleen voor zijn eigen familie was De Vries uiteraard een grote steun, hij bood ook hulp aan andere families. Ouders van wie het kind vermoord is, bijvoorbeeld, of ouders wiens kind al jarenlang vermist is. Hij dook in coldcases en stond families bij. Peter R. de Vries speelde decennialang een grote rol in de Nederlandse misdaad- en mediawereld. Zo was hij vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen de zogeheten ‘mocromaffia’.

Misdaadverslaggever

In 1995 begon het crimeprogramma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Daarmee verdiende De Vries internationaal veel lof, omdat hij reportages maakte over het opsporen van misdadigers. Maar na een tijd kreeg het programma een andere specialisatie: coldcase-onderzoeken en moordzaken van kinderen.

De Vries won met het programma diverse prijzen. In 2003 werd hij Omroepman van het jaar en in 2009 werd hij uitgeroepen tot mannelijke tv-persoonlijkheid van het jaar.

Bekendste zaken

Er zijn een aantal zaken die Peter R. de Vries internationaal veel bekendheid brachten. Bijvoorbeeld de verdwijning van Natalee Holloway. Daar maakte De Vries in 2008 een reportage over. En die werd razend goed bekeken: met ruim 7 miljoen cijfers verbrak hij alle kijkcijferrecords. Voor de reportage won hij de prestigieuze International Emmy Award.

Ook in liquidatieproces Marengo speelde De Vries een grote rol. Hij is namelijk de woordvoerder van kroongetuige Nabil B. Daarnaast sprak hij veel namens de zussen van Willem Holleeder, Astrid en Sonja. Hij stond hen bij tijdens het proces.

Voor de ouders van zowel Nicky Verstappen als Tanja Groen heeft Peter R. de Vries ook veel betekend. Hij wilde onopgeloste moord- en verdwijningszaken tot op de bodem uitzoeken, en loofde in het geval van Tanja Groen zelfs een beloning van één miljoen euro uit. In de Puttense moordzaak zorgde De Vries voor een doorbraak.

Mediacarrière Peter R. de Vries

In 2012 kwam er een einde aan Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, maar De Vries verdween niet uit de media. Hij schreef verschillende boeken, waaronder het autobiografische De R van Rebel, Een crimineel liegt niet altijd en De ontvoering van Alfred Heineken. Ook was hij betrokken bij de internationale verfilming van de Heineken-ontvoering. De misdaadverslaggever was ook regelmatig in talkshows zoals Jinek en RTL Boulevard te zien om daar duiding over misdaadzaken te geven.

Eind 2021 staat het tweede deel van De Grote Sinterklaasfilm gepland, met een rolletje erin voor De Vries. In het eerste deel was hij ook al te zien. Hij noemt het acteerwerk „een leuk uitstapje”. „Maar ik blijf wel gewoon een journalist, dat zal ik in de kern altijd blijven.”