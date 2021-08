Discussie tussen Frits Wester en Frans Bauer over vaccineren: ‘Laat je het stiekem doen?’

Bij Humberto barstte gisteravond een discussie los over vaccineren. Veel aanwezige gasten leggen hun vaccinatiestatus zo op straat, maar Frans Bauer weigert dat. Hij vindt dat je als artiest neutraal moet blijven over vaccineren. Frits Wester, die wel zei dat hij de prik gehaald heeft, ging de discussie aan.

„Even een vraag”, begint Wester. „Iedereen moet zelf weten of ‘ie zich laat vaccineren. Daar kun je van alles van vinden. Maar wij zijn allemaal gevaccineerd, en jij bent hartstikke bekend”, zegt Wester, gebarend naar Frans Bauer. „In een vaccinatiehal zie je gewoon ‘daar is Gerard Joling, die krijgt een prikkie, Humberto Tan, ook een prikkie’ en ga zo verder. Ga jij dan via een achterdeurtje bij de huisarts je laten vaccineren?”

Metro schreef eerder al over Wesley Sneijder, die zich niet wil laten vaccineren. Johan Derksen ging daar weer fel tegenin.

Discussie tussen Frits Wester en Frans Bauer bij Humberto over vaccineren

Maar dat is volgens Bauer niet het punt dat hij probeert te maken. Het gaat hem er niet om dat niemand hem ziet (of iemand hem juist wel ziet) tijdens het vaccineren. Waar het om draait, zegt hij, is dat je als artiest niet moet ‘promoten’ of je bent gevaccineerd of niet. „Dat is niet mijn taak. Dat staat los van wat ik zelf doe als persoon. Je moet jezelf informeren over die prik en dan beslissen of je ‘m neemt of niet”, aldus Frans Bauer, lichtelijk haperend omdat Wester hem continu probeert te onderbreken.

En uiteindelijk lukt dat Wester: „Dat snap ik helemaal, en dat respecteer ik ook. Maar betekent dat dan ook dat als je je zou hebben laten vaccineren, je dat dan stiekem had gedaan, zodat niemand dat ziet?” Presentator Humberto Tan springt even in: „Hij wil het alleen niet promoten, dat is het enige.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Ik vind dat je als artiest neutraal moet zijn over vaccineren", zegt @fransbauer_. #Humberto pic.twitter.com/ZBKnaD3bOc — Humberto (@HumbertoRTL) August 26, 2021

Ook Gerard Joling was aanwezig, die naar eigen zeggen met iedereen op de foto ging na z’n vaccinatie en helemaal nergens last van had. „Ik kan het je wel adviseren om het te doen, mocht je het nog niet gedaan hebben. Ik hoef het ook niet te weten.” Frans Bauer probeert het nog een laatste keer duidelijk te maken: „Ik wil gewoon dat iedereen serieus genomen wordt, of je nou gevaccineerd bent of niet. Iedereen heeft daar z’n eigen motivatie voor.” Humberto vraagt „kunnen we door?” en ook Joling gooit het over een andere boeg: „Werd ik maar eens serieus genomen.”

Wil je de gehele uitzending van Humberto terugkijken? Dat kan hier.