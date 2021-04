Ziekenhuisvoorzitter bij Beau: ‘Fieldlab-evenementen zonde van geld’

Een groeiend deel van de Nederlanders is niet blij met Fieldlab. De testevenementen, die de overheid samen met Testen voor Toegang 925 miljoen euro kosten, komen ze helemaal de neus uit. Bij Beau zei de bestuursvoorzitter van het Zuyderland ziekenhuis zelfs dat hij de testevenementen „zonde van het geld” vindt.



Het #538Oranjefeest in Breda gaat niet door, maar we kunnen volgende week waarschijnlijk wél weer op het terras zitten. Fieldlab-organisator Pieter Lubberts, directeur van het Zuyderland-ziekenhuis David Jongen, @floorbremer en OMT-lid Andreas Voss schuiven aan. #BEAU pic.twitter.com/q7UQGmhMqT — BEAU (@BeauRTL) April 19, 2021

Beau tegen ziekenhuisvoorzitter: ‘Jij vindt Fieldlab weggegooid geld?’

„Jij vindt het weggegooid geld?”, vraagt Beau van Erven Dorens de voorzitter, Daan Jongen. Dat statement vlakt laatstgenoemde iets af: „Laat ik beginnen met zeggen dat ik niets liever wil dan dat dit soort dingen weer mogelijk zijn”. Maar er zit dus wel een kern van waarheid in. „Ik weet zeker dat de Fieldlabs zijn bedacht op een moment waarop er nog geen vooruitzicht op vaccins was”, legt Jongen uit. Hij heeft er ook nog vertrouwen in dat alle volwassen inwoners van Nederland (die dat willen) in juli ten minste één keer geprikt kunnen zijn. En dan zijn dit soort testen niet nodig, denkt hij.

„In dat halfjaar Fieldlabs gaat bijna een miljard euro zitten”, schetst de ziekenhuisvoorzitter het beeld bij Beau. „Wat is daar nou het nut van, als iedereen gevaccineerd is? Dan kun je gewoon dit soort evenementen doen zonder zo’n grote testinfrastructuur.” Ook ziet hij voor die kleine miljard euro „wel andere bestemmingen”, en dan met name in de zorg.



David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland ziekenhuis vindt de testevenementen zonde van het geld. "Het kost een miljard. Ik ben ervan overtuigd dat we in juli allemaal gevaccineerd zijn. Dan kun je dit soort evenementen doen, zonder zo'n grote testinfrastructuur." #BEAU pic.twitter.com/hyEZKRo9Ck — BEAU (@BeauRTL) April 19, 2021

Hoogleraar infectiepreventie: ‘Waarschijnlijk tweede vaccinatieronde’

Maar volgens Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie, zit er een wezenlijk verschil tussen het Testen voor Toegang (waar mensen ook al niet zo’n fan van zijn) en de Fieldlabs. Het Testen voor Toegang dient er namelijk toe om met testen evenementen en uitjes mogelijk te maken. De Fieldlabs dienen ervoor om te kijken of (en hoe) evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden. Maar het belangrijkste verschil is geld. Voor Fieldlab is namelijk, van begin tot eind, een budget van 2,713 miljoen vrijgemaakt. „Klein verschil met een miljard”, zegt Voss bij Beau.

Volgens de hoogleraar zijn de Fieldlab-evenementen zo goedkoop omdat „vrijwel iedereen” eraan bijdraagt. Mensen kopen bijvoorbeeld hun eigen kaartjes, en ook voor de proefvakantie op Rhodos moesten de vakantiegangers zelf betalen. Ook wijst hij erop dat ‘kunstenaars’ vrijwel gratis optreden bij zulke events. „Ik stond voor vier gevulde koeken in het Beatrix-theater”, zegt Dolf Jansen over zijn proefvoorstelling.

Daarnaast komt er volgens Voss waarschijnlijk een tweede vaccinatieronde, zodra de eerste ‘compleet’ is. „Dus het is leuk om te zeggen ‘het komt allemaal goed, we zijn gevaccineerd en het is allemaal voorbij’, maar ik denk heel erg dat we goed voorbereid moeten zijn.”



"Ik houd er rekening mee dat we aan een tweede vaccinatieronde beginnen als de eerste is afgerond", zegt OMT-lid Andreas Voss #BEAU — BEAU (@BeauRTL) April 19, 2021

