Twitter ziet maar weinig in Testen voor Toegang en explodeert

Gisteren stemde het kabinet in met een wetsvoorstel waarin staat dat consumenten vanaf juli zelf moeten betalen voor toegangstesten. Op het moment zijn er al een paar proeven met Testen voor Toegang gaande, maar die ‘consumenten’ zelf zien weinig in het plan. Twitter explodeert namelijk na het nieuws.

Je voor élk uitje laten testen? Een stokje in je neus als je uit eten wil? Op sociale media lijkt amper iemand dat een goed plan. En dat is vooral jammer voor de ondernemers, vinden ze.



#TestenvoorToegang ik denk niet dat dit gaat werken voor ondernemers evenals bezoekers. €7,50 p.p. dan blijven mensen alsnog weg. — J u s t i n (@Justin_Berends) April 17, 2021

Toegangstesten

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de ‘infrastructuur’ van toegangstesten, om ze mogelijk te maken door heel Nederland. Daar is de overheid ongeveer tot juli mee bezig, en totdat alles goed in elkaar zit, dragen zij de kosten. Daarna moet de burger zelf dokken.

Waarschijnlijk kost zo’n sneltest je 7,50 euro, maar dat staat volgens het ministerie nog niet vast. Normaliter kost een sneltest 30 euro, dus de overheid ‘schenkt’ je nog wel een deel van de kosten.



Ja ja de eerste kosten voor #TestenvoorToegang zijn er hoor. Wie bied meer. Nu nog 7.50 voor een test, dat samen met je o zo gewenste kroeg biertje van…. 3 tot 5 euro. Hoppa — Eric Redegeld🇪🇺🌏 (@RedegeldE) April 17, 2021



Deze maand vinden er meerdere pilots plaats. Zo ging Artis gisteren voor het eerst weer open, Madame Tussauds en de Heineken Experience vandaag. In Utrecht zaten afgelopen tijd wat mensen alweer op het terras. Deze ‘evenementen’ zijn vooral georganiseerd hoe de toegangstesten in de praktijk werken. Er is in totaal 1,1 miljard euro gereserveerd voor het project.

Versoepelingen

Het kabinet hoopt de eerste versoepelingen – waaronder het openen van de terrassen en het afschaffen van de avondklok – per 28 april door te voeren, maar zegt dat dat niet zeker is. De ziekenhuisopnames moeten eerst dalen voordat er wordt versoepeld.

Als er vanaf mei verdere versoepelingen toegestaan zijn, dan wordt het weer mogelijk om plekken als theaters en sportwedstrijden te bezoeken met een negatief testbewijs. Het gaat dan om de tweede stap in het openingsplan dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag presenteerden. In de derde stap zouden restaurants aan de beurt zijn.

‘Kan hier om huilen’

Veel twitteraars zien dit plan ábsoluut niet zitten. Zo ook Anna, die het vooral jammer vindt voor haar ouders. Want, als je straks alleen nog met een test naar de horeca mag (wat niet zeker is), is de spontaniteit er helemaal af. „Mijn ouders, beide op leeftijd maar zeer actief en een klein pensioentje genoten altijd van een terrasje, kopje koffie met appelgebak als ze gingen fietsen. Voor deze mensen zijn dit soort kleine momenten straks niet meer weggelegd. Ik kan hier echt om huilen.”



Mijn ouders, beide op leeftijd maar zeer actief en een klein pensioentje genoten altijd van een terrasje, kopje koffie met appelgebak als ze gingen fietsen. Voor deze mensen zijn dit soort kleine momenten straks niet meer weggelegd. Ik kan hier echt om huilen #TestenvoorToegang — Anna Kien (@kien_anna) April 16, 2021

Jacco heeft zelf een terras, en maakt duidelijk dat ook hij niet mee doet aan Testen voor Toegang. „Ons terras blijft voor iedereen toegankelijk. Met of zonder testbewijs, met of zonder vaccin. Buiten is iedereen welkom.”



Ons terras blijft voor iedereen toegankelijk. Met of zonder testbewijs, met of zonder vaccin. Buiten is iedereen WELKOM. Het is wel een keer mooi geweest!! #TestenvoorToegang #hugokanniks #rutteliegt #horeca pic.twitter.com/kP7xO9ypnH — Jacco Schilder (@JaccoSchilder) April 16, 2021

‘Prijs toegangstesten onacceptabel’

Ook in de politiek is niet iedereen het eens met het wetsvoorstel. Lilian Marijnissen bijvoorbeeld, de leider van de SP. Volgens haar worden „grote groepen mensen en gezinnen uitgesloten”, als de toegangstesten 7,50 euro gaan kosten. „Onacceptabel, wat de SP betreft”, schrijft ze op Twitter.



Testen voor toegang zou en mag nooit tot tweedeling leiden. Maar met maximaal 7,50 euro per test worden grote groepen mensen en gezinnen uitgesloten. Onacceptabel wat de SP betreft. https://t.co/1es70BpWeV — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) April 16, 2021

Tot slot zeggen ook veel mensen dat ze nu wel gewoon thuis blijven, bijvoorbeeld mensen met een grote tuin. En zij zonder tuin dan? Nou, denkt Martijn, dan ga je gewoon naast het terras zitten, met een klapstoeltje.



Als je nou met een eigen klapstoel op of naast het terras gaat zitten en je drankje afhaalt? #dtv #TestenvoorToegang #testbewijs — Martijn Bogaardt (@MBogaardt) April 17, 2021