Personeel van cafés Fieldlab-experiment de fout in met illegale borrel

Een Fieldlab-proef in Utrecht is zaterdagavond niet helemaal verlopen zoals het moest. De proef zelf overigens wel, maar het personeel dat meewerkte ging na afloop flink de fout in met een illegale borrel. Dat meldt de Utrechtse politie.

Omstreeks 02.15 ’s nachts kreeg de politie een melding van geluidsoverlast. Bij aankomst werden zo’n veertig mensen aangetroffen die in een café illegaal zaten te borrelen. Die dag was het desbetreffende café betrokken bij een Fieldlab-proef waarbij meerdere Utrechtse cafés meededen. Hofman, De Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement mochten hun deuren vier dagen lang openen van 12.00 tot 21.45 uur.

Positief Fieldlab-experiment Utrecht

Die test verliep volgens de gemeente goed. Achteraf bleek één persoon van de drieduizend deelnemers positief te zijn op corona. De kans op besmetting lijkt echter minimaal. In een brief aan de gemeenteraad stelt burgemeester Sharon Dijksma dat er „vanaf opening tot sluiting positieve berichten zijn ontvangen van bezoekers en deelnemende horecabedrijven.” Ook is er met het experiment „veel positieve energie naar de stad gekomen.”

Toch hangt er een wrange nasmaak aan, omdat zowel ondernemers als medewerkers van de betrokken cafés in de fout gingen. Zo’n veertig personeelsleden van de betrokken cafés besloten het experiment af te sluiten met een gezellige borrel. Alleen mensen van De Beurs deden er niet aan mee. Dit is vanzelfsprekend geheel tegen de coronamaatregelen.

Aanwezigen borrel zijn politie te slim af

Bij het zien van de politie vluchtten de aanwezigen vanuit het café naar een bovengelegen woonruimte. Een slimme zet, want dat zorgde ervoor dat de politie met lege handen stond. Achter de voordeur kan namelijk niet gehandhaafd worden op coronamaatregelen, tenzij er overlast is of er incidenten zijn. Dat was niet het geval. Ook werd de oorspronkelijke melding van geluidsoverlast niet door de agenten gehoord.

De gemeenteraad van Utrecht betreurt de gebeurtenis ten zeerste en heeft „een indringend gesprek” gevoerd met de betrokken ondernemers. Daarin sprak Utrecht haar teleurstelling in de ondernemers uit. Daarmee lijkt de kous afgedaan, al zal de gemeente de zaken waarschijnlijk niet zo snel meer betrekken bij experimenten.