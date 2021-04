Fieldlab vindt het jammer dat er zulke forse kritiek is op proef in Breda

Het Koningsdagfeest van 538 levert een storm aan kritiek op, inclusief petities die worden getekend en mogelijke protesten.

Fieldlab Evenementen noemt de forse kritiek op het coronaproefevenement in Breda waar 10.000 mensen aan meedoen „jammer”. „Ons onderzoek draagt bij aan het sneller openen van Nederland”, zegt een woordvoerder. Een petitie tegen de 538 Oranjedag, aanstaande zaterdag, was maandag al ruim 350.000 keer ondertekend.

Kritiek 538-feest Breda

Afgelopen dagen kwam er veel kritiek op het testevenement. In een petitie, gestart door chirurg Rogier Crolla en medewerkers vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis, wordt de Oranjedag „een slag in het gezicht” van patiënten en zorgverleners genoemd. Ook de lokale horeca is woedend dat zij niet betrokken zijn bij de plannen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fieldlab: druk met uitleggen

„We zijn nu de hele dag druk met uitleggen waar we mee bezig zijn”, zegt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen. „Terwijl we denken dat de resultaten van ons werk positief kunnen zijn voor iedereen. Veel mensen willen dat Nederland weer open kan.” Volgens Fieldlab zijn de grootschalige proeven hard nodig om te bepalen hoe je weer veilig evenementen kunt organiseren zonder dat je continu de coronamaatregelen in stand moet houden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bewering Van Dissel over Fieldlab-evenementen: relatief veilig, want geschieden onder stringente controles en na-controles. 'Al die dingen moeten zich uiteindelijk vertalen in een totaalbeleid. Die Fieldlabs zijn omgeven van allerlei zorg en maatregelen.'https://t.co/R6kx8wVQLi — Fieldlab Evenementen (@FieldlabEvents) April 16, 2021

Lid van het Outbreak Management Team en onderzoeker bij de Fieldlabs Andreas Voss wil niet reageren op de vraag naar de wetenschappelijke relevantie van de proeven. Hij snapt ook niet waar de ophef over de 538 Oranjedag vandaan komt. Volgens de woordvoerder van de organisatie maakt een evenement met 10.000 mensen het mogelijk om bijvoorbeeld bubbels van 2400 mensen te maken. „Tot dusver was de grootste bubbel er een van 1500 mensen, tijdens een feest in Biddinghuizen. We willen weten of de grootte van de bubbel van invloed is op de resultaten van de proef.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The Netherlands has a major “fieldlab event” around 10.000 people with go to a festival using an antigen test as entry ticket. Mean time: University is closed (priorities) around 800 persons in ICU, 2000 hospitalized more then 10% of the tests are positive. pic.twitter.com/JG2uZItwwY — Anton🔬 (@AOUBIO) April 13, 2021

Breda Koningsdagfeest 538

Zondag liet Fieldlab al weten dat „het absoluut niet de intentie was om een klap aan de zorg, dan wel de horeca of winkeliers, uit te delen” naar aanleiding van de kritiek op het Oranjedag-evenement, op steenworp afstand van het ziekenhuis in Breda. Een eventuele afgelasting is volgens de woordvoerder aan de gemeente Breda.

De gemeenteraad vergadert vanavond over de vergunningsaanvraag van Oranjedag. Het kabinet wil door met de pilots. Ondertussen zorgt de term ‘fieldlab’ voor verwarring. Wat doet Fieldlab eigenlijk? Dat lees je hier.