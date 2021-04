Burgemeester bij Op1 over 538 Oranjedag: ‘Niet aangevoeld wat sentiment was’

Genoeg commotie om de 538 Oranjedag, dat hebben we wel gemerkt. Bij Op1 ontging het ze zeker ook niet, dus nodigden ze de burgemeester van Breda, Paul Depla, uit om tekst en uitleg te geven. Het feest was namelijk al helemaal gepland, de kaartjes verkocht én verloot, omdat er zoveel belangstelling voor was. Maar gisteren kreeg de 538 Oranjedag geen vergunning.

Burgemeester Depla noemde gisteren de „oplopende maatschappelijke onrust” als reden voor het afzeggen van het feest. Bij Op1 zegt hij dat het advies van de politie en de regionale GGD de doorslag gaf voor zijn besluit. Maar Op1-presentatrice Hilbrand vraagt zich af hoe de 538 Oranjedag ooit in Breda terecht is gekomen. Want er moet toch wel een moment zijn geweest dat Depla dacht ‘ja, goed idee’. Maar volgens hem was het niet meteen duidelijk dat het om 10.000 mensen zou gaan.

„Eigenlijk iedereen was enthousiast over de Fieldlabs”, zegt Depla over het moment dat bij hen gepeild was of ze zo’n evenement wilden organiseren in de stad. Dat was op 24 maart. En volgens de burgemeester stond het doel van zo’n fieldlab, praktijkervaring opdoen om uit de crisis te komen, hem wel aan. Pas vijf dagen later, in een appgroep van het veiligheidsberaad, werd duidelijk dat het om zoveel feestgangers zou gaan.



Burgemeester @PaulDepla van #Breda wist niet direct dat het om een evenement met zoveel mensen zou gaan. ‘’In appgroep van veiligheidsberaad las ik dat we 10.000 mensen zouden ontvangen.’’ #Op1 pic.twitter.com/Z632jUaTCW — Op1 (@op1npo) April 19, 2021

Burgemeester van Breda bij Op1: ‘Sentiment niet aangevoeld’

Depla schuift ‘de media’ ook een klein deel van de schuld in de schoenen. Volgens hem was iedereen, alle media, tot vorige week laaiend enthousiast over de Fieldlab-evenementen. Ook de Tweede Kamer was flink tevreden. En toen sloeg het om. Maar de 538 Oranjedag omvormen tot een feest met 1500 mensen, in plaats van 10.000, is volgens de burgemeester geen optie. „In het Fieldlab-programma is bewust gekozen voor de overstap naar grootschalige evenementen.”

Dan noemt Op1-presentator Hugo Logtenberg de partijen die allemaal tegen het feest waren: het begon met de medewerkers van het Amphia Ziekenhuis, en toen keerde de horeca in Breda zich ook tegen de 538 Oranjedag. De ziekenhuismedewerkers startten een petitie die duizenden keren getekend werd. Had Depla dan niet genoeg aangevoeld wat het sentiment was in de stad, vraagt Logtenberg zich hardop af. „Conclusie, achteraf terugkijkend: nee”, zegt de burgemeester.

Dat wijt hij aan het feit dat lange tijd (bijna) iedereen enthousiast was over de Fieldlab-evenementen. „Iedereen zegt dan ‘we willen als stad, maar ook als samenleving, kijken wat er wel kan.” Bij Depla bestond het idee dat „het uiteindelijk positief zou landen”. Maar, en zo zegt hij ook zelf bij Op1, dat is niet gebeurd.



Burgemeester @PaulDepla van #Breda: ‘’Achteraf terugkijkend heb ik niet genoeg aangevoeld wat het sentiment in de stad was.’’ #Op1 pic.twitter.com/NAzFA12Dg4 — Op1 (@op1npo) April 19, 2021

‘Volkomen terecht dat 538 Oranjedag niet doorgaat’

Dat er inderdaad geen positief sentiment verbonden is aan de 538 Oranjedag, blijkt ook op social media. Daarnaast zijn mensen helemaal klaar met Fieldlab-evenementen, lijkt wel. „Volkomen terecht dat dat feest niet doorgaat. Het is een smakeloze actie met geld van de overheid dat beter besteed kan worden. Prikken zetten en in een rap tempo. Het leven is niet altijd feest”, schrijft een kijker bijvoorbeeld.



Volkomen terecht dat dat feest niet doorgaat. Het is een smakeloze actie met geld vd overheid dat beter besteed kan worden. Prikken zetten en in een rap tempo. Het leven is niet altijd feest #op1 — Caroline van Leuven (@vanleuven) April 19, 2021

Iemand anders zorgt ervoor dat burgemeester Depla zich verantwoordelijk blijft voelen, en deze beslissing niet ‘afschuift’. „U bent als enige verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in uw gemeente. Niemand anders. Dus hulde voor afblazen 538 Oranjedag. Afschuiven helpt niet. U maakt de afweging en u bent verantwoordelijk. Niemand anders.”



En nog iets.

U bent als enige verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in uw gemeente.

Niemand anders.

Dus hulde voor afblazen #538Oranjedag

Afschuiven helpt niet. U maakt de afweging en u bent verantwoordelijk.

Niemand anders. https://t.co/Al0JCO4p7J — Petra de Boevere (@PetradeBoevere) April 19, 2021

