Acht reizigers proefvakantie Sunweb in quarantaine op Rhodos

Ben je één van die gelukkigen die mee mag op proefvakantie, moet je in quarantaine. Acht van de reizigers die met Sunweb mee zijn naar het Griekse eiland Rhodos zijn in quarantaine gegaan, zo maakt Sunweb bekend. Vier van deze mensen hebben mogelijk het coronavirus onder de leden.

Op vrijdag moesten de 188 reizigers die mee zijn op proefvakantie een PCR-test doen. Daaruit kwam naar voren dat 4 deelnemers mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Sunweb zelf kan niet met zekerheid zeggen of deze reizigers positief of negatief getest zijn. Uit voorzorg zijn de vier mensen en hun vier kamergenoten in quarantaine gegaan. Op zaterdag zullen ze opnieuw getest worden. De PCR-testen van de andere 184 deelnemers bleken vrijdag al negatief te zijn.

Coronatesten voor rekening van Sunweb

Sunweb heeft op initiatief van de overheid een achtdaagse proefvakantie naar het Griekse Rhodos georganiseerd. Dit om te testen welke voorwaarden er nodig zijn om weer veilig te kunnen reizen. De gelukkige vakantiegangers verblijven in het Hotel Mitsis Grand Beach resort. Dit vakantieresort mogen ze niet verlaten, bovendien moeten de deelnemers mondkapjes dragen

Naast de Nederlandse deelnemers zijn er verder geen andere gasten in het resort aanwezig. De reis zelf wordt door de deelnemers zelf betaald. De coronatesten zijn voor rekening van Sunweb.