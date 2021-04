Persfotograaf en partner sloot in geduwd bij autobrand, moesten naar ziekenhuis

Een persfotograaf en zijn partner zijn gisteravond gewond geraakt toen ze in het Gelderse Lunteren werden aangevallen. Het duo was op de Krommehoekseweg aanwezig, omdat er een autobrand was. Volgens getuigen duwden omstanders de auto van de fotograaf opzettelijk de sloot in met een shovel. Dat meldt De Gelderlander. De politie heeft volgens de krant ter plekke ten minste twee aanhoudingen verricht.

De fotografen, die werken voor 112, kwamen af op een melding van een autobrand in Lunteren. Toen ze daar aankwamen, reageerden zes à zeven omstanders gelijk erg fel: ze zouden de fotografen met stokken hebben aangevallen. Een andere omstander besloot daarop met een shovel op de groep af te komen. Hij duwde de auto, met daarin de fotograaf en een bijrijder, omver. Deze belandde op het dak in de sloot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Persfotograaf met auto en al door shovel de sloot in geduwd https://t.co/sLKX69IKGV pic.twitter.com/ypkdslYjG3 — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) April 20, 2021

Persfotografen gewond naar ziekenhuis

De twee inzittenden raakten gewond, uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om hen uit de auto te bevrijden. Zowel de fotograaf als de bijrijder raakte gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren ook andere fotografen aanwezig, zij konden net op tijd aan de woedende omstanders ontsnappen. De politie kon gisteravond alleen bevestigen dat het incident heeft plaatsgevonden.

Journalisten aangevallen

Op Twitter zijn mensen niet te spreken over dit incident. Al helemaal niet omdat laatst op Urk en in Krimpen aan den IJssel ook al journalisten werden aangevallen. Eén van hen, Mark ‘Slijptol’ Baanders van PowNed, was „drie keer keihard getrapt”. Hij deed zijn verhaal bij Humberto.

„Blijf van journalisten af!”, is dan ook een veelgelezen leus op het sociale medium. Volgens iemand nam de persoon met de shovel „een flink risico dat de persfotografen daar (de sloot, red.) niet levend uit zouden komen”. Thomas noemt het „levensgevaarlijk en ontluisterend”. Hij zegt dat het past in een reeks incidenten die echt gekeerd moet worden”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eens @VladimirBarteld dit is levensgevaarlijk, ontluisterend en past in een lange reeks incidenten die echt gekeerd moet worden #handenafvandepers @persveilig #persvrijheid https://t.co/VoEZYhReRM — thomas bruning (@thomasbruning) April 20, 2021

Volgens een ander is persvrijheid „in de democratie Nederland het hoogste goed”. „Elke aanval op journalisten is een aanval op de democratie en verdient strafrechtelijk harde aanpak. Niet alleen omdat een aanval lafhartig en crimineel is maar ook om onze waarden te beschermen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.