‘Verdachten kregen geld voor in brand steken teststraat Urk’

Eind januari staken twee jongeren een GGD-teststraat in Urk in de fik, die helemaal uitbrandde. De twee verdachten, waarvan één minderjarig, zeggen nu dat ze daar geld voor kregen van een groep omstanders. De advocaat van een van hen maakte dat vandaag duidelijk, in de rechtbank in Lelystad.

Zaterdagavond 23 januari stak het duo vermoedelijk de teststraat van de GGD in brand. Er waren toen rellen in de vissersplaats. Op 16 februari kon de politie de verdachten aanhouden.



Geld voor brandstichting

Eén van de verdachten is de 21-jarige Fokke V., zelf afkomstig uit Urk. Zijn advocaat zegt dat V. en de 16-jarige medeverdachte, die uit Emmeloord komt, los van elkaar hebben verklaard dat iemand geld heeft aangeboden voor het in brand steken van de teststraat. Daarom dringt de advocaat aan op meer onderzoek naar de opdrachtgevers. Die groep zou zichzelf ‘132 jaar voorwaardelijk’ noemen, maar is nog niet gehoord door de politie. De rechtbank gaat echter niet mee in het verzoek van de advocaat.

„Het lijken labiele jongens die geen plan hadden”, zei de advocaat van V. Volgens hem is het „onbestaanbaar” dat de politie geen verder onderzoek doet. In zijn ogen voert de politie zijn cliënt en de medeverdachte op als „zondebok die de lont in het kruitvat hebben gestoken.”



#Brandstichters #teststraat #Urk: 'wij handelden in opdracht' De mannen zouden honderden euro's zijn aangeboden door een groep die zich 132 jaar voorwaardelijk noemt. Deze zou al langer voor problemen zorgen en is goed voor 132 jaar voorwaardelijke straf https://t.co/ex7iggqNYp pic.twitter.com/ox7snnM9XX — Bas Beekhuizen (@BBeekhuizen) April 20, 2021

Verdachte over teststraat GGD Urk: ‘Hij steekt de boel in de fik’

Volgens de officier van justitie heeft V. gezegd dat hij inderdaad de GGD-teststraat in brand stak. Maar vandaag wees V. naar zijn medeverdachte. „Het is Fokke dit, Fokke dat, het wordt allemaal in mijn schoenen geschoven. Ik heb de deur opengebroken, hij steekt de boel in de fik. Als ik de deur openmaak, ben ik niet bezig met brand te stichten”, zei V. via een videoverbinding met de rechtbank.

Extra getuigen wilde het OM niet horen. „Er waren die avond veel mensen die heel veel foute dingen hebben gedaan. Het is onmogelijk om iedereen te identificeren. Dat neemt niet weg dat deze mannen de brand hebben gesticht”, zei de officier van justitie.

V. wacht nog een onderzoek door een psycholoog. Zijn zaak wordt op 6 juni inhoudelijk behandeld.

De zaak van de 16-jarige verdachte uit Emmeloord werd vandaag vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren behandeld.