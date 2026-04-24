Boete van 440 euro werkt niet: ‘Op deze manier gaat smartphonegebruik achter het stuur wel afnemen’

Verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia ziet waarom 75 procent van de Nederlanders toch de smartphone pakt in het verkeer, ondanks een boete van 440 euro (en 170 euro op de fiets). Volgens hem ligt de oplossing niet bij hogere straffen, maar ergens anders.

Dat zoveel volwassenen nog altijd hun telefoon gebruiken in het verkeer, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Interpolis.

Het aantal boetes voor smartphonegebruik in het verkeer loog er vorig jaar niet om. De teller stopte bij 248.020. De Telegraaf peilde gisteren bij verkeersdeelnemers of zij hun telefoon in de auto of een ander voertuig links kunnen laten liggen. Reacties als „die 400 euro boete deed wel even pijn” en „onverantwoord” hoor je in de video hierboven.

Waarom 75 procent van de automobilisten toch de smartphone pakt

Verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia weet wel hoe het komt dat zoveel automobilisten hun smartphone achter het stuur toch even checken: „Autorijden is een behoorlijk saaie taak en we zijn heel erg gehecht aan onze telefoon. Daar doen we eigenlijk alles mee. Als het saai wordt, grijpen we er toch iedere keer naar.”

🤳 Cijfers smartphonegebruik achter het stuur Driekwart van de Nederlandse volwassenen pakt in het verkeer weleens zijn of haar smartphone. Dat blijkt uit de Interpolis Barometer. Het risico op een ongeval stijgt dan met minimaal een factor 1.8. 38 procent van de mensen die betrokken raakten bij een ongeluk, geeft toe dat de telefoon een rol speelde.

Verkeerspsycholoog: hogere pakkans werkt beter dan hoge boete

Een boete van 440 euro voor smartphonegebruik achter het stuur helpt niet om het tegen te gaan. Zoveel is nu wel duidelijk. Wat zou volgens de verkeerspsycholoog wel een goede straf zijn? Dicke-Ogenia: „Het gaat niet om de straf verhogen, die is ruim hoog genoeg. Misschien wel té hoog. Wat we moeten doen is de pakkans verhogen. Mensen moeten de indruk hebben dat zij de boete kunnen krijgen. Als we die omhoog weten te krijgen, dan weet ik zeker dat het gebruik van de telefoon onderweg echt gaat afnemen.”

Dat klinkt aannemelijk, maar hoe krijg je dat volgens de deskundige voor elkaar? „Veel meer controle. We hebben tegenwoordig camera’s die dat doen, automatische controles. Dat beginnen mensen al door te krijgen, dus we zien al wat kleine veranderingen. We moeten er ook veel ruchtbaarheid aan geven, dat dat gebeurt.”

Helpt het rijbewijs innemen echt tegen appen achter het stuur?

Een man die antwoord geeft aan De Telegraaf, denkt dat vooral één ding helpt tegen het gebruik van de smartphone in de auto: „Rijbewijs invorderen.”

Gebruikt de verkeerspsycholoog zelf weleens zijn mobieltje in de auto? „Eerlijk gezegd wel, ik ben daar heel gevoelig voor. Op het moment dat je een piepje hoort, ben je afgeleid.” Dicke-Ogenia is dus zelf een van die verkeersdeelnemers waarbij zijn eigen gedachten over de aanpak zouden moeten helpen: „De kans dat ik nu gepakt word, is vrij klein.”

