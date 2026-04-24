Opvallend: het gelukshormoon serotonine heeft dit effect op oorsuizen

Het gelukshormoon serotonine heeft vele voordelen. Zo zorgt het voor een beter humeur en helpt het bij concentratie. Maar wist je dat het ook een nadelig effect kan hebben? Volgens onderzoekers kan serotonine ervoor zorgen dat oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, erger worden.

Als je tinnitus hebt, hoor je een geluid dat er eigenlijk niet is. Denk bijvoorbeeld aan sissen, zoemen, brommen, piepen of fluiten. Dit ‘geluid’ wordt vaak veroorzaakt door gehoorverlies, maar het kan ook ontstaan na een harde klap op je hoofd, een beroerte of nadat je lange tijd te veel stress hebt gehad.

Serotonine en oorsuizen

Tinnitus kan heel vervelend zijn en leiden tot allerlei problemen, zoals moeite met slapen of je aandacht ergens bijhouden. Wat echter nog niet bekend was, is dat tinnitus oorsuizen kan verergeren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is uitgevoerd op muizen. De studie laat zien dat muizen met verhoogde niveaus van serotonine in de hersenen sterkere verschijnselen van tinnitus hebben.

Voor de studie onderzochten wetenschappers een specifiek hersencircuit bij muizen. Dit circuit, waarin serotonine een belangrijke rol speelt, staat direct in verbinding met het gehoorsysteem. „We hadden al het vermoeden dat serotonine betrokken was bij tinnitus, maar het mechanisme was nog niet duidelijk”, zegt medeonderzoeker Zheng-Quan Tang. „Nu zien we dat er een directe route is naar het gehoorsysteem die tinnitusachtige effecten kan opwekken. En toen we dat circuit uitschakelden, namen de klachten sterk af.”

Om dat in detail te kunnen onderzoeken, gebruikten de wetenschappers een geavanceerde techniek: optogenetica. Daarmee konden ze met lichtprikkels specifieke hersencellen activeren die serotonine produceren. Dit leverde duidelijke resultaten op: het activeren van deze cellen zorgde voor activiteit in het gehoorgebied en gedrag dat lijkt op tinnitus.

Balans in medicatie

Eerder bleek ook al dat mensen die antidepressiva gebruiken, met name de zogeheten SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers), meer last hebben van oorsuizen. Deze medicijnen verhogen het serotonineniveau in de hersenen en worden vaak voorgeschreven bij mensen die last van matige tot ernstige depressie en angststoornissen.

Volgens onderzoekers is het dan ook belangrijk dat er bij dit soort patiënten wordt gezocht naar een andere oplossing. „Patiënten met tinnitus moeten samen met hun arts zoeken naar een balans in medicatie”, zegt onderzoeker Laurence Trussell. „Eentje die psychische klachten verlicht, maar tegelijkertijd de ervaring van tinnitus zo klein mogelijk houdt.” De studie onderstreept hoe belangrijk het is dat artsen klachten van patiënten serieus nemen als medicatie hun oorsuizen lijken te verergeren.

