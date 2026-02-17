Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boeteregen door nieuwe flitsers: flinke stijging van aantal boetes voor appen achter het stuur

Het aantal boetes voor het vasthouden van een telefoon of ander elektronisch apparaat in de auto of op de fiets is afgelopen jaar „flink gestegen”, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In 2025 werden 248.020 boetes uitgedeeld voor zaken als appen achter het stuur.

Het is verboden om een telefoon vast te houden tijdens het rijden. De boete daarvoor in 2026 is niet mals: 440 euro. Fietsen met je telefoon in je hand levert je een boete van 170 euro op. Verkeersovertredingen zijn in tien jaar tijd flink duurder geworden.

Stijging boetes appen achter het stuur

In 2024 ging het nog om 165.408 boetes voor zulk gedrag. „Afleiding in het verkeer vormt een groot risico voor de verkeersveiligheid”, schrijven het CJIB en de Rijksoverheid in een persbericht. Ze waarschuwen dat in 2026 meer ingezet gaat worden op handhaving hiervan.

Zo moeten er meer focusflitsers bijkomen dit jaar. Die speciale flitspalen werden in 2025 voor het eerst in gebruik genomen. De flitsers kunnen bepalen of een bestuurder een telefoon vasthoudt tijdens het rijden. Er zijn nu zo’n 40 focusflitsers in gebruik, dat moeten er 50 worden.

Totaal aantal verkeersboetes lager

Het totaal aantal verkeersboetes was vorig jaar wel lager dan in 2024. In dat jaar, 2024, werden 7,9 miljoen boetes uitgeschreven, vorig jaar ruim 7,5 miljoen. Die daling wordt volgens het CJIB veroorzaakt door een lager aantal boetes voor te hard rijden. Daar werden er ongeveer een half miljoen minder van uitgeschreven. Dat komt onder meer door de vervanging van apparatuur.

Het aantal boetes voor rijden door rood bleef min of meer gelijk, het aantal parkeerovertredingen nam toe. Ook het aantal bekeuringen voor fietsers zonder licht en het niet dragen van de autogordel namen flink toe.

Boetebedragen hoog in Nederland

In Nederland zijn boetebedragen relatief hoog. De kritiek daarop zwelt de laatste jaren aan. Volgens critici bestaat de strenge regelgeving niet om iemand aan de verkeersregels te herinneren, maar om de schatkist te vullen. In het boek De Boetefabriek vergelijkt auteur Merel van Rooy de verkeersboetewet zelfs met de toeslagenaffaire.

Ook Albert Hazelhoff, directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, stelde in de Leeuwarder Courant dat verkeersboetes te hoog zijn en niet langer in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.

Hoge verkeersboetes blijven nodig om „de politie, de brandweer en andere veiligheidsvraagstukken” te betalen, zei demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) in november. „Het zijn hoge boetes, dat erken ik. Dat heeft enerzijds te maken met het naleven van de verkeersregels, en anderzijds met een financieringsvraagstuk dat we hieruit betalen.” Volgens de minister is het niet mogelijk om de boetes te verlagen. In verband met de inflatie zouden ze juist verder omhoog kunnen gaan.

