Telefoon achter het stuur? Vanaf vandaag kun je geflitst worden met focusflitser

Achter het stuur in de auto even whatsappen, niet handsfree bellen of wellicht even langs Spotify of social media scrollen? Het mag niet en vanaf vandaag kunnen bestuurders daarvoor geflitst worden door een focusflitser.

We zijn nogal verknocht aan onze telefoons. Dat is niet altijd per se gunstig voor de verkeersveiligheid. Telefoongebruik terwijl je een auto bestuurt, is namelijk helemaal niet de bedoeling. Het kan je tegenwoordig een flink boete opleveren: 430 euro om precies te zijn. Deze eerste focusflitser kan dat nog beter detecteren.

Eerste focusflitser voor telefoongebruik auto

Vandaag staat er zo’n flitspaal bij de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag. En ook in Utrecht, terwijl andere locaties in Nederland volgen.

De camera in deze flitspaal kan signaleren of iemand een telefoon vasthoudt. Het Openbaar Ministerie (OM) begon eerder dit jaar met het testen van de focusflitser, vanaf vandaag kunnen mensen ook daadwerkelijk geflitst worden.

Flitspalen door heel Nederland

Vijftig focusflitsers gaan rouleren door Nederland, aldus het OM. Ze komen vooral te staan op N-wegen en op drukke wegen binnen dorpen en steden. De flitspaal is makkelijk te verplaatsen en kan daardoor op veel plaatsen in het land worden ingezet.

Het Openbaar Ministerie wijst op een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uit 2024, waaruit blijkt dat 75 procent van de verkeersdeelnemers weleens met de mobiel in de hand op de weg zit. Volgens het OM is dat percentage veel te hoog.

Verkeersboetes gestegen

Sinds februari zijn overigens de boetebedragen opnieuw gestegen. Alle boetes zijn in vergelijking met vorig jaar 3,2 procent hoger dan voorheen; ongeveer 10 euro. Dat klinkt misschien niet overweldigend, maar de prijzen van de verkeersboetes gaan elk jaar weer een stuk omhoog.

Welke verkeersboetes momenteel behoorlijk aan de prijs zijn? Metro zette ze eerder voor je op een rijtje.

