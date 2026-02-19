Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen die parkeerschade veroorzaken, rijden vaker door: dat kan je honderden euro’s kosten

Je rijdt weg vanuit een parkeerplek en komt net langs een andere auto, waarna er een kras of deuk overblijft. Het gebeurt steeds vaker dat automobilisten dan geen briefje achterlaten of even wachten op de andere bestuurder, maar gewoon wegrijden. Dat meldt Independer op basis van het aantal claims.

De vergelijker weet te melden dat het aantal parkeerschades zonder bekende veroorzaker sinds 2022 met 1904 claims is toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de vergelijkingssite op basis van cijfers van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. Gedupeerden draaien dan zelf op voor de kosten van vaak honderden euro’s.

Wegrijden na veroorzaken parkeerschade

Vier jaar geleden zijn er 18.094 parkeerschadeclaims ingediend. In 2025 zijn er al ruim 20.000 claims ingediend. Dat is een stijging van 11 procent en het gaat om een bedrag van maar liefst 21 miljoen euro.

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer meldt ook dat nog niet alle claims over 2025 zijn ontvangen of ingediend. Dus het echte aantal en bedrag ligt dus waarschijnlijk zelfs nog hoger. Als je slachtoffer bent van parkeerschade zonder een tegenpartij, dan ben je alleen met een allrisk (volledig casco) verzekering gedekt.

Verzekering voor schade

Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, legt uit wat dat betekent voor mensen die een WA-verzekering of WA+ (beperkt casco) verzekering hebben. „Een WA-verzekering heeft de minste dekking en in bepaalde gevallen de goedkoopste premie. Deze verzekering dekt alleen de schade die je in het verkeer aan een ander toebrengt. Een WA+verzekering biedt een uitgebreidere dekking maar vergoedt geen parkeerschade. Met deze polissen kun je dus niet bij de verzekeraar terecht. Bij de duurdere allrisk dekking is dat wel zo. Dan wordt parkeerschade vergoed, ook als de dader is doorgereden. Dat wordt alleen wel gezien als claim bij je verzekeraar, waardoor je schadevrije jaren dalen en je premie dus stijgt. Ook bouw je dan geen nieuw schadevrij jaar op. Het kost je dus wel degelijk geld.”

Ypma gaat verder: „In sommige gevallen vergoedt Stichting Waarborgfonds Motorverkeer de schade. Een van de voorwaarden is dat je binnen 48 uur aangifte doet bij de politie. Daarnaast betaal je een wettelijk eigen risico van 250 euro. Is het schadebedrag lager dan dat, dan loont het dus niet om een claim in te dienen. Andere voorwaarden zijn dat je actief moet helpen zoeken naar de dader door voldoende bewijs aan te leveren en dat de schade daadwerkelijk door een motorvoertuig is veroorzaakt. Als de claim wordt geaccepteerd door Stichting Waarborgfonds Motorverkeer heeft dit geen gevolgen voor je schadevrije jaren en premie. Dat geldt voor alle dekkingen en dus ook voor een allrisk verzekering”, zegt de Independer-expert.

Schade voorkomen

Michel Ypma geeft tot slot een tip voor automobilisten die te maken krijgen met een doorrijder die geen gegevens heeft achtergelaten: „Heeft je geparkeerde auto schade opgelopen en is de andere bestuurder in geen velden of wegen te bekennen? Maak dan voldoende foto’s van de schade en kijk of er mogelijk ooggetuigen zijn. Controleer ook of er camera’s in de buurt hangen. Sta je in een woonwijk? Dan kun je misschien een beroep doen op bewoners met videodeurbellen en de beelden daarvan. Zorg er daarnaast voor dat je je auto altijd op een veilige plek parkeert. Voor sommige nieuwe en bredere auto’s zijn parkeerplekken inmiddels te smal, dus let goed op dat auto’s naast je ook genoeg ruimte hebben om in- en uit te stappen”, aldus Ypma.

