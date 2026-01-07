Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit moet je doen als je auto in het water belandt

Met de spekgladde wegen momenteel zit een ongeluk in een klein hoekje. De kans dat je met je auto slipt en in het water belandt, is een stuk groter. Maar weet jij eigenlijk wel wat je in zo’n geval moet doen? En wat je te wachten staat? Metro deelt hier wat handige tips.

Uit cijfers van de ANWB blijkt dat in Nederland jaarlijks zo’n 750 tot 800 auto’s te water raken. Zo’n vijftig mensen komen daarbij te overlijden, de meesten door verdrinking. Het is niet duidelijk hoeveel auto’s er door de huidige weersomstandigheden te water zijn geraakt, maar wat we wel weten is dat er meerdere gladheidsongevallen zijn gemeld. Ook kreeg de ANWB duizenden pech-meldingen vanwege de sneeuw.

Auto in het water

Veel mensen hebben geen idee wat ze moeten doen als ze met hun auto in het water terechtkomen en daarom heeft de ANWB in 2025 nog een uitgebreide test gedaan om te kijken wat er precies gebeurt en hoe je het beste kunt handelen. Volgens de organisatie is het in ieder geval belangrijk dat je níet wacht totdat je auto volledig is volgelopen met water. „Dat idee stamt uit de jaren 30, toen auto’s nog een bol dak hadden waardoor er bij het zinken een lichtbel ontstond. Het idee is achterhaald en bovendien gebaseerd op het idee dat een auto rechtstandig zinkt, terwijl auto’s vaak met de neus naar voren duiken vanwege het gewicht van de motor.”

Daarnaast laat de test duidelijk zien dat het meer dan anderhalve minuut duurt voordat een auto voldoende is volgelopen om de deuren te kunnen openen. „Op dat moment is het hoofd van de bestuurder al 1 minuut en 37 seconden helemaal onder water. Niemand kan in een situatie van shock, paniek, koud water en krachtsinspanning zo lang de adem inhouden”, aldus het testverslag.

Glas inslaan

Volgens de ANWB klopt het dat het niet altijd lukt om met een noodhamer het glas in te slaan. Bij nieuwe auto’s is dit glas namelijk vaak gelaagd vanwege inbraakpreventie en geluidsisolatie, waardoor het bijna onmogelijk is om het kapot te krijgen. Het is daarom belangrijk om te weten of je zijruiten van gelaagd glas zijn.

Je kunt bij uitzondering ontsnappen via de achterruit, maar vluchten via de zijruiten is volgens de ANWB de beste optie. Hun test laat namelijk zien dat de elektrische raambediening wel gewoon bleef werken onder water. Mocht de elektrische raambediening toch niet blijken te werken, dan kun je het beste de achterruit (die altijd van normaal gehard glas is) inslaan.

Belangrijk stappenplan

De ANWB raadt aan om de volgende stappen te volgen:

Iedere seconde telt . Begin direct met ontsnappen in deze volgorde: gordel, ruit, eruit.

. Begin direct met ontsnappen in deze volgorde: gordel, ruit, eruit. Gordel los : klik je gordel los. Mocht dat door de spanning op de gordel niet lukken, snij hem dan kapot met het mesje van je veiligheidshamer.

: klik je gordel los. Mocht dat door de spanning op de gordel niet lukken, snij hem dan kapot met het mesje van je veiligheidshamer. Ruit open : elektrische ramen blijven nog enige tijd werken als je te water raakt. Open je raam en die van je medepassagiers direct. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op uitval van de boordspanning. Werkt de ruitbediening niet, sla dan de ruit kapot met je veiligheidshamer. Sla zo hard mogelijk in een hoek van de ruit, dan breekt de ruit het snelst.

: elektrische ramen blijven nog enige tijd werken als je te water raakt. Open je raam en die van je medepassagiers direct. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op uitval van de boordspanning. Werkt de ruitbediening niet, sla dan de ruit kapot met je veiligheidshamer. Sla zo hard mogelijk in een hoek van de ruit, dan breekt de ruit het snelst. Er uit: verlaat de auto zo snel mogelijk via de zijruit. Help kinderen eerst. Kies als er kinderen achterin zitten dus voor een zijruit achterin.

