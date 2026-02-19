Deel dit artikel: Share App Mail Pin

BBC: Britse oud-prins Andrew opgepakt

De voormalige Britse prins Andrew is opgepakt, meldt de Britse omroep BBC. Andrew Mountbatten-Windsor raakte herhaaldelijk in opspraak door zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Mountbatten-Windsor zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. Details ontbreken, maar er waren beschuldigingen dat hij als handelsgezant informatie aan Epstein zou hebben doorgespeeld.

De politie bevestigt dat een zestiger is opgepakt voor ambtsmisbruik, zonder de naam van die verdachte te noemen. Er worden huiszoekingen gedaan in Berkshire en Norfolk. „Wij begrijpen dat er veel publieke belangstelling is voor deze zaak en zullen op het juiste moment updates geven”, staat in een verklaring van de Thames Valley Police. „De man zit op dit moment nog in hechtenis.”

Verjaardag

De Britse krant The Telegraph schreef eerder dat de politie ’s ochtends was gearriveerd bij het huis van Mountbatten-Windsor in Sandringham (Norfolk). Het ging volgens de krant om een achttal agenten in burgerkleding.

De broer van koning Charles verloor eerder al zijn titels na onthullingen over zijn vriendschap met Epstein. Ook moest hij zijn residentie Royal Lodge in Berkshire verlaten. Zijn arrestatie valt samen met zijn 66e verjaardag.

Vriendschap Epstein

De vriendschap tussen Andrew en Epstein brengt de koninklijke familie al jaren in verlegenheid. De rijke Epstein was in 2019 opgepakt voor grootschalig seksueel misbruik van meisjes en beroofde zich volgens de autoriteiten daarna van het leven. De ex-prins was zelf beschuldigd van het misbruik van de destijds minderjarige Virginia Giuffre. Ook waren er berichten dat een meerderjarige vrouw door Epstein naar het Verenigd Koninkrijk was gestuurd om seks met hem te hebben.

De affaire-Epstein raakt niet alleen het koningshuis. De Britse premier Keir Starmer kwam politiek onder vuur te liggen omdat hij een ambassadeur in de VS benoemde die hechte banden bleek te hebben met de zedendelinquent. Starmer kreeg voordat het nieuws over de arrestatie naar buiten was gekomen nog vragen over de onrust rond de voormalige prins. „Niemand staat boven de wet”, zei hij tegen de BBC.

ANP

