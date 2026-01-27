Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fouten maken met schadevrije jaren heeft nare gevolgen, zo voorkom je ze

Het verkeerd doorgeven van je schadevrije jaren lijkt misschien onschuldig, maar kan je – uiteindelijk – flink wat geld kosten. Dit is waarom het vaak fout gaat, en hoe je het in de toekomst kunt voorkomen.

Consumentencollectief UnitedConsumers ziet dat het in de praktijk vaak misgaat.

Veelgemaakte fouten rondom schadevrije jaren

Verwarring met treden op bonus-malusladder

Volgens autoverzekeringen-expert Jorg van Rijn is een veelgemaakte fout dat schadevrije jaren worden verward met treden op de bonus-malusladder. Op de polis staan deze begrippen vaak bij elkaar, terwijl ze iets anders betekenen. Schadevrije jaren laten zien hoeveel jaren iemand zonder schade rijdt, terwijl treden alleen iets zeggen over de korting op de premie.

Die verwarring kan gevolgen hebben. Verzekeraars controleren dit later altijd. Kloppen de schadevrije jaren niet, dan worden die gecorrigeerd. Je premie stijgt dan alsnog.

Schadevrije jaren gelden per verlengdatum

Schadevrije jaren worden daarnaast alleen bijgewerkt op de verlengdatum van je verzekering. Als je tussentijds overstapt, dan telt een deel van het jaar nog niet mee. Daardoor kan het aantal schadevrije jaren op je polis hoger lijken dan je op dat moment echt hebt.

„Op je polis staat dat je 11 schadevrije jaren hebt”, geeft Van Rijn als voorbeeld. Veel mensen denken dan dat ze 11 schadevrije jaren moeten opgeven. „Stel: je hebt 10 jaar en 4 maanden schadevrij gereden, dan wordt het naar beneden afgerond. Dus je hebt eigenlijk 10 schadevrije jaren.”

🚗 Autoverzekering steeds duurder Autoverzekeringen worden steeds duurder. Onder andere de hoge inflatie en de toegenomen schade aan auto’s zorgen ervoor dat de premies omhoog zijn gegaan.

Niet automatisch voor tweede auto

Waar het ook vaak mis gaat, is dat schadevrije jaren niet automatisch voor een tweede auto gelden. Ook bij het verzekeren van een tweede auto komen vaak fouten voor. Veel automobilisten denken dat ze dezelfde schadevrije jaren kunnen gebruiken voor beide auto’s. „Je hebt één auto met 10 schadevrije jaren, je verzekert er één auto bij en denkt dan: ik heb 10 schadevrije jaren, dus die geef ik op”, schetst Van Rijn.

In de praktijk werkt dat anders. Schadevrije jaren zijn altijd gekoppeld aan één autoverzekering. „De registratie wordt dan niet gevonden voor een tweede auto”, legt Van Rijn uit. Soms is er een oplossing, zoals een tweede gezinsautoregeling, maar dat is niet altijd mogelijk.

Misverstanden bij partners of eigen bedrijf

Ook bij partners of bij een eigen bedrijf ontstaan regelmatig misverstanden. „Veel mensen denken dat schadevrije jaren automatisch meegaan van een bedrijf naar privé of tussen partners.” In de praktijk is daar vaak een zogenoemde afstandsverklaring voor nodig.

Daarnaast loopt het fout als iemand wel rijdt, maar de verzekering niet op zijn of haar naam heeft staan. Veel bestuurders denken dat zij schadevrije jaren opbouwen zolang zij schadevrij rijden. Volgens Van Rijn worden schadevrije jaren altijd geregistreerd op naam van de aanvrager van de verzekering. Als de verzekering stopt, komen de schadevrije jaren daarom niet op naam van de bestuurder te staan.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties