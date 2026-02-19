Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mathijs (30) kocht zijn Volvo als sloopauto van 650 euro: ‘Nu 559 pk sterk’

De een wisselt zelf zijn olie, de ander waagt zich zelfs aan de koppeling. Thuissleutelaar Mathijs Boezewinkel (30) gaat véél verder dan dat. Hij kocht een sloopauto van 650 euro en heeft die tot in het kleinste detail opgeknapt. Diezelfde Volvo 740 is nu een 559 pk sterk monster.

In het Autovisie Magazine duiken onze collega’s van Autovisie diep in de wereld van engineswaps. Ze gingen langs bij Mathijs en zijn Volvo.

Kapotte T5-motor

„Het begon met een vriendenweekend naar de Nürburgring in mijn Volvo 850”, vertelt Mathijs vanuit een perfect georganiseerde werkplaats. Ringsleutels, tangen en hamers hangen geordend aan de muur, de werkbank is schoon en alle gereedschapskarren staan strak op een rij. „Dat tripje eindigde in tranen toen een drijfstanglager het voor gezien hield.”

Voor de 850 werd al snel een andere motor gevonden, zodat die auto weer de weg op kon. Het zwaar beschadigde blok bleef achter, maar met onder meer een nieuwe krukas lukte het Mathijs om de vijfcilinder weer op te lappen. En dan is de vraag: wat nu? „Online kwam ik veel video’s tegen van Zweedse kerels die T5-motoren in oude 740’s bouwen. Dat sprak mij ook wel aan.”

Volvo 740 van de sloop gered

Na lang zoeken stuitte hij vier jaar geleden op een blauwe 740. „Eigenlijk was het een sloopauto. Sinds 2008 had-ie al geen apk meer en hij zou gestript worden voor zijn onderdelen. Ik deed een bod van 650 euro, waarna ik hem in zijn geheel mocht ophalen.” Daar begon wat uiteindelijk een monsterproject zou worden. Het moeilijk voor te stellen dat de blinkende 740 waar we nu naar kijken uit zo’n diep dal is gekropen.

Waar bij Aad functionaliteit topprioriteit heeft, staat bij Mathijs uiterlijke schoonheid minstens zo hoog in het vaandel. Elk moertje, boutje en sluitringetje is door zijn handen gegaan.

„Ik ontdekte dat je voor een paar tientjes een emmer vol ijzerwaar kan laten galvaniseren”, legt hij uit als ons de goudkleurige montagehardware opvalt. Hoe langer je naar de hagelwitte Volvo kijkt, hoe meer intrigerende details je ziet. Elk onderdeel lijkt met dezelfde, haast obsessieve aandacht aangepakt.

Opgeschoonde motorruimte

Opmerkelijk is de klinische motorruimte. „De kabels voor onder meer de verlichting lopen door de zijschermen, waardoor ze uit het zicht zijn verdwenen. Vlak achter de motor heb ik een nieuwe doorgang gemaakt in het schutbord, daar gaat nu de motorkabelboom doorheen.” Die kabelboom heeft Mathijs overigens eigenhandig gemaakt.

Foto: Autovisie Foto: Autovisie

Foto: Autovisie Foto: Autovisie

Niet alleen dat, ook het spruitstuk, de op maat gemaakte inlaat en zelfs de rolkooi binnenin zijn zelf elkaar gelast. „Ik ben metaalbewerker van beroep en sta vooral achter de draaibank”, verklaart hij na de vraag waar zijn jaloersmakende kunde vandaan komt.

Volvo 740 met 559 pk en 650 Nm koppel

Zijn oog voor detail en vakmanschap komen ook buiten het motorruim tot uiting. Vlak voordat we onszelf in de blitse kuipstoelen laten zakken, springen de wielen in het oog. Die komen van een Panamera. De forse remmen die erachter schuilen zijn geleend van een Porsche Cayenne. Geen plug-and-play-oplossing, maar maatwerk tot op de millimeter.

Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie

Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie

Dat deze nu onder een 740 zitten onderstreept niet alleen de expertise van Mathijs, maar het verraadt ook dat deze Volvo meer is dan uiterlijk vertoon. De Garrett-imitatieturbo perst de lucht samen tot zo’n 1,9 bar, wat resulteert in een waanzinnige 559 pk en 650 Nm koppel, zo lezen we op de rollenbankuitdraai die trots op de muur prijkt. Even voor de goede orde: dat is 50 pk en 200 Nm meer dan een hagelnieuwe Porsche 911 GT3.

Ik heb veel geld bespaard door alles zelf te doen.

Witte verfspatten op de vloer benadrukken zijn onverzettelijke doe-het-zelfmentaliteit. Hij bouwde zijn garage om tot geïmproviseerde spuitcabine en zette de Volvo daar eigenhandig in de lak. „Dit professioneel laten doen was erg duur geweest”, legt Mathijs uit.

„Ik weet niet precies hoeveel geld dit project me heeft gekost, maar ik heb veel bespaard door alles zelf te doen. Het spuiten heeft me overigens wel extreem veel tijd gekost. Het schuur- en spuitwerk heeft weken geduurd. De lol was daar gauw vanaf, dus dat was eens en nooit weer”, vertelt hij. „Maar ik wil gewoon álles een keer zelf hebben gedaan.”

De vijfcilinder eigenhandig afgesteld

Zelfs het tunen van de motor heeft hij niet uitbesteed. Zijn Volvo draait op een MaxxECU. Deze zelfprogrammeerbare motorcomputer heeft Mathijs niet verstopt, maar juist trots op het dashboard gemonteerd. „In de basis is het afstellen niet anders dan bij de brommertjes waar ik vroeger mee prutste, alleen iets complexer”, zegt hij. Met de laptop op de bijrijdersstoel reed hij de nodige testrondjes voordat hij de juiste afstelling vond.

Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie

Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie Foto: Autovisie

Boven deze regelunit zien we een scherm, netjes weggewerkt in een zelfontworpen sierlijst. In één oogopslag lezen we de belangrijkste waarden zoals oliedruk, de brandstofverhouding en inlaattemperatuur. Mathijs heeft zelfs voor elke cilinder een aparte uitlaatgassensor in het spruitstuk geplaatst.

Rolling anti-lag

Eronder zien we een schitterende paarse versnellingspook en hydraulische handrem. Terwijl wij die nietsvermoedend bewonderen, kruipt Mathijs’ hand stiekem richting een klein rood knopje naast het stuur. Nog voor we beseffen wat hij doet, vult een oorverdovend salvo van gebrul en gedonder het interieur. Dit krachtvertoon van de bovenste plank blijkt rolling anti-lag te zijn. Een systeem waarbij de turbo’s mede door veranderde ontsteking boost opbouwen.

Voor zover ik weet, is er geen Volvo in Nederland die dat sneller doet.

Als een ketel die op het punt staat te ploffen, wordt de T5-compleet onder druk gezet. Terwijl het dashboard bijna uit elkaar trilt en het scherm paniekerig knippert, horen we een overweldigend geknal uit de uitlaat. Alles staat op scherp als het hele spektakel plots wordt omgezet in kinetische energie. Met een rotgang die het angstaanjagende nadert, schieten we vooruit. Een onzekere lach verschijnt op ons gezicht terwijl we de deurgreep steeds harder vastklampen. De tussensprint van 100 naar 200 km/h duurt slechts 5,94 seconden. „Voor zover ik weet, is er geen Volvo in Nederland die dat sneller doet.”

Andere T5-motor voor de Volvo 740

Na dit plezierritje zal Mathijs zich vermoedelijk weer opsluiten in zijn werkplaats, want daar ligt het volgende project op hem te wachten. „Hier staat al een andere T5 op de bok. Geen 2.3, maar een 2.5. Die wil ik erin bouwen”, vertelt Mathijs.

Vanwege de grotere boring hebben die minder metaal rond de cilinder, waardoor de wanden makkelijker scheuren. Om dat te verhelpen, heeft hij een zogeheten closed-deck plaat erin gebouwd. Mathijs legt uit: „De koelkanalen rond de cilinders zijn gedeeltelijk uitgefreesd. Vervolgens hebben we een tegendeel gefabriceerd dat daar exact in past. Zo sluit je als het ware de hele cilinderbus op, waardoor ze veel meer turbodruk aankunnen.”

Mij is verteld dat deze set-up tot wel 1.000 pk aankan.

Dat het menens is, bewijst het arsenaal op de werkbank. De fonkelnieuwe drijfstangen, zuigers, krukas en het zelfgemaakt inlaattraject verklappen waar dit naartoe gaat. „Mij is verteld dat deze set-up tot wel 1.000 pk aankan, maar ik streef vooral wat meer koppel onderin na. Een andere kop met dubbele nokkenasverstelling moet daarbij helpen. Dat heeft de 740 nu nog niet.”

