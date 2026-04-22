Kabinet ziet wel wat in ov-kortingskaart als maatregel tegen de energiecrisis

Er komt komende zomer mogelijk een speciale ov-kortingskaart voor bus, tram, trein en metro. Voor een vast bedrag per maand kunnen mensen dan drie maanden lang onbeperkt met het openbaar vervoer reizen in de daluren.

Het plan over een ov-kortingskaart heeft alles te maken met de energiecrisis. Het minderheidskabinet staat welwillend tegenover dat idee van oppositiepartij GroenLinks-PvdA, zeggen Haagse bronnen. Daarover bericht de NOS.

Ov-kortingskaart en andere maatregelen

Vandaag houdt de Tweede Kamer een groot debat over maatregelen die het kabinet wil nemen tegen de energiecrisis die wordt veroorzaakt door de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Maandag werd een pakket van een kleine miljard euro gepresenteerd.

De afgelopen dagen is het kabinet met oppositiepartijen in overleg gegaan om toch tot een meerderheid te komen voor maatregelen. Vooral het voorstel van GroenLinks-PvdA voor een ‘Nederland-ticket’ in het openbaar vervoer is kansrijk, zeggen ingewijden. Als mensen het ov nemen, zijn ze minder kwijt aan benzine, is de redenering achter het plan.

De ov-kortingskaart zou 49 euro gaan kosten.

