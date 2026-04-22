Geert Wilders over maatregelen tegen hoge brandstofprijzen: ‘Flutpakket, duizend goedkope smoesjes’

De maatregelen waarmee het kabinet de pijn van de fors gestegen brandstofprijzen wil verzachten, zijn „ver onder de maat”, vindt PVV-leider Geert Wilders. Hij spreekt van „een flutpakket”, waar mensen bovendien zelf de rekening voor betalen via hogere accijnzen op alcohol.

„Geen goedkopere benzine, wel duurder bier”, constateert Wilders over de maatregelen tegen hoge brandstofprijzen. Volgens het ministerie van Financiën wordt een biertje gemiddeld 1 cent duurder.

Wilders vergelijkt brandstofprijzen in Europa

Het steekt Wilders vooral dat de brandstofaccijnzen niet worden verlaagd. Het kabinet vindt dat een te dure en ongerichte maatregel. Andere Europese landen, waaronder Duitsland, verlagen de accijnzen bij brandstofprijzen wel. „Een liter benzine is straks in Duitsland 65 cent goedkoper dan in Nederland”, aldus de PVV-voorman. Hij vreest dat dit grote gevolgen zal hebben voor pomphouders in de grensstreek.

Wilders wil de accijnzen met minstens 20 cent per liter verlagen. Ook haalt hij zijn oude voorstel voor een nultarief op boodschappen weer van stal. Wilders, zoals je kunt horen in de video hierboven: „Duizend goedkope smoesjes en 32 pagina’s vol rampscenario’s met alle kleuren van de regenboog. Een flutpakket, anders kan ik het niet noemen.” En tegen Rob Jetten: „Lekker pakketje, meneer de premier. We lijken wel in een of ander gekkenhuis beland.”

Andere partijen: ‘wrang’ en ‘van tafel’

Terwijl wereldwijd de energieprijzen stijgen, maakt het kabinet beleid dat het leven van mensen duurder maakt, vindt Jesse Klaver. De fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA noemt die tegenstelling in het beleid tegen hoge brandstofprijzen „wrang”.

De rechtse oppositiepartijen JA21 en PVV willen dat de vrachtwagenheffing, die op 1 juli van kracht wordt, voorlopig wordt uitgesteld. „Kan die verzwaring van tafel?”, vroeg JA21-leider Joost Eerdmans in een Kamerdebat over de hoge brandstofprijzen.

Omdat de sector al rekening heeft gehouden met de maatregel, zou uitstel ervan volgens Eerdmans direct financiële verlichting geven. De belasting op zware trucks staat voor dit begrotingsjaar voor ruim een half miljard euro in de boeken. Geen van beide partijen vertelde erbij waar dat geld vandaan moet komen als de heffing wordt uitgesteld.

Vanmorgen werd bekend dat het kabinet wel wat ziet in tijdelijke ov-kortingskaarten om de energiecrisis tegen te gaan.

