Hongarije trekt blokkade in: Oekraïne krijgt EU-lening 90 miljard

Oekraïne krijgt definitief de EU-lening van 90 miljard euro, zo zijn alle lidstaten overeengekomen. Hongarije heeft zijn blokkade opgeheven. Dit betekent dat Oekraïne nu zo snel mogelijk de eerste 45 miljard euro voor 2026 ontvangt, voor onder meer de aanschaf van militair materieel. Dat heeft een woordvoerder van het Cypriotische voorzitterschap van de EU donderdag bekendgemaakt.

Hongarije trok begin dit jaar zijn steun voor de lening in, terwijl premier Viktor Orbán er op een EU-top van regeringsleiders in december nog mee had ingestemd. Orbán wilde zijn blokkade pas opheffen als er weer goedkope Russische olie zou stromen via de door een drone beschadigde Droezjba-pijpleiding. Die pijpleiding loopt uit Rusland via Oekraïne naar Hongarije en Slowakije.

Dinsdag maakte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bekend dat de reparatie van de Droezjba-pijpleiding is voltooid. Woensdag meldde het Hongaarse staatsoliebedrijf MOL dat er weer Russische olie door de pijpleiding stroomt.

Veto

Nadat de EU-lidstaten, inclusief Hongarije, woensdag hadden ingestemd met de benodigde aanpassing van de EU-meerjarenbegroting, was de een-na-laatste hobbel voor een definitief akkoord genomen. Het wachten was op de uitkomst van een zogenoemde schriftelijke procedure. Die houdt in dat lidstaten voor een vooraf gestelde deadline schriftelijk moeten laten weten of en waarom ze alsnog tegen de lening zijn. Geen reactie betekent instemming.

De deadline had Cyprus, dat tot juli het roulerend voorzitterschap van de EU bekleedt, op donderdag 13.00 uur gezet. Die werd even verlengd, maar alle lidstaten zijn akkoord gegaan.

Péter Magyar

Orbán haalde zich met zijn veto in januari de woede van de andere EU-leiders en hun voorzitter António Costa op de hals. Costa noemde het veto van Orbán onaanvaardbaar en in strijd met de beginselen van goede trouw en samenwerking die zijn vastgelegd in de Europese Verdragen.

Bij de parlementsverkiezingen in Hongarije een kleine twee weken geleden won de leider van de oppositiepartij, Péter Magyar. Europese leiders verwelkomden dit resultaat. Waar Orbán voortdurend overhoop lag met andere lidstaten, zegt Magyar de banden met Brussel juist te gaan aanhalen.

ANP

