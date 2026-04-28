AI op de werkvloer: werknemers lopen voor op hun baas

Artificial intelligence (AI) is in korte tijd uitgegroeid tot een vast hulpmiddel op kantoor. Uit nieuw onderzoek van Integron onder bijna 5000 werkenden blijkt dat 36 procent inmiddels AI gebruikt tijdens het werk. Vorig jaar was dat nog 26 procent.

Maar: slechts 34 procent van de medewerkers zegt dat hun organisatie hier actief mee bezig is. Met andere woorden, werknemers zijn al volop aan het experimenteren, terwijl bedrijven nog achterblijven.



Nederland uit de experimenteerfase

De zogenoemde AI-volwassenheid van Nederlandse organisaties krijgt een 6,51. Dat betekent dat de eerste testfase grotendeels voorbij is, maar dat AI nog lang niet overal stevig is ingebed.

Volgens Managing Director van Integeron Egbert Engelfriet ligt het probleem niet bij de technologie zelf. „Veel organisaties denken nog dat ze een technologievraagstuk hebben, terwijl het in werkelijkheid een organisatievraagstuk is. Medewerkers zijn al begonnen. De uitdaging zit nu vooral in leiderschap, vaardigheden en het slim organiseren van AI binnen processen en teams.”

Werknemers ontdekken AI zelf

AI wordt inmiddels voor van alles gebruikt op de werkvloer. Denk aan teksten schrijven, informatie samenvatten, data analyseren of repetitieve taken versnellen. Veel medewerkers zoeken zelf uit hoe het werkt, zonder duidelijke richtlijnen van hun werkgever.

Dat laat zien hoe laagdrempelig AI is geworden, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Zonder beleid of kaders kan het gebruik alle kanten op gaan.

De echte uitdaging zit intern

Volgens het onderzoek zit de grootste achterstand niet in toegang tot AI-tools, maar in de organisatie zelf. Bedrijven worstelen vooral met een duidelijke visie en leiderschap, het ontwikkelen van AI-vaardigheden, regels rondom verantwoord gebruik en het integreren van kunstmatige intelligentie in processen en beslissingen.

Veel organisaties blijven hangen in losse experimenten, terwijl de echte winst pas komt als AI breed wordt toegepast.

Meer ruimte voor creativiteit

De vrees dat AI banen kil en onpersoonlijk maakt, lijkt mee te vallen. Bijna 60 procent van de ondervraagden zegt dat technologie helpt om het werk beter te doen, zonder dat het menselijke aspect verdwijnt.

Sterker nog: 64 procent verwacht dat persoonlijk contact juist belangrijker wordt. AI neemt vooral repetitieve taken over, waardoor er meer ruimte ontstaat voor creativiteit en samenwerking.

AI serieus inzetten

Volgens Integron is het tijd voor de volgende stap: minder experimenteren, meer structureel inzetten. Dat betekent investeren in vaardigheden, duidelijke regels opstellen en AI echt verweven met dagelijkse processen.

Zoals Engelfriet het samenvat: „De vraag is niet hoeveel AI een organisatie gebruikt. De echte vraag is hoe goed AI wordt geïntegreerd in werk, processen en besluitvorming, zodat organisaties sneller en met meer impact kunnen handelen.”

