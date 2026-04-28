Koningsdag in grote steden zonder grote incidenten verlopen

In de grote steden is Koningsdag zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Breda kijken terug op een drukke, maar goed verlopen feestdag. Exacte bezoekersaantallen kunnen de gemeenten niet geven.

In Utrecht was de sfeer volgens een woordvoerder „heel goed”. Op veel plekken was het druk maar afgezien van „een paar kleine incidenten” is Koningsdag goed verlopen. Overdag was de drukte volgens hem vergelijkbaar met voorgaande jaren. Op Koningsnacht moest de gemeente wel iets eerder de pleinen sluiten dan afgelopen jaren. De gemeente meldde maandag aan het begin van de avond dat onder meer het Stadhuisplein, het Oudkerkhof en het Janskerkhof vol waren.

Een woordvoerder van Den Haag spreekt van „een mooi feest”. In de hofstad waren, net als in Rotterdam, geen noemenswaardige incidenten.

Noodbevel

Breda beleefde een drukke dag, die volgens een woordvoerder meer mensen op de been bracht dan carnaval. De sfeer was „goed” en er zijn geen grote incidenten gebeurd. In de middag meldde de gemeente dat de „feestpleinen” vol waren. Het muziekfestival 538 Koningsdag, op het Chasséveld, trok 40.000 bezoekers.

Amsterdam laat weten dat Koningsdag „op de meeste plekken feestelijk gevierd” is. In het centrum en op het water was het rustiger dan vorig jaar, zegt een woordvoerder. Er golden dit jaar strengere regels om het voor hulpdiensten beheersbaarder te maken. Op het Leidseplein en de Leidsestraat werd vanwege de drukte laat op de avond een noodbevel afgekondigd.

ANP

