Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AI maakt ons dommer: experts waarschuwen voor ‘AI brain fry’

Kunstmatige intelligentie neemt ons steeds meer werk uit handen, maar dat heeft een keerzijde. Volgens experts dreigen we belangrijke vaardigheden te verliezen en raken we mentaal overbelast. Dat fenomeen wordt ook wel ‘AI brain fry’ genoemd.

De angst voor technologie is niet nieuw. In de jaren 60 van de vorige eeuw waarschuwden veel experts dat automatisering miljoenen banen zou kosten. Die voorspelling kwam echter niet uit. Nu kunstmatige intelligentie een vlucht heeft genomen, bestaat ook de angst dat sommige banen zullen verdwijnen.

Massale werkloosheid vs nieuwe banen

Ook rond AI bestaan zorgen over werkgelegenheid. Intussen ontstaan er ook nieuwe banen, zoals prompt engineer en AI trainer. Volgens het World Economic Forum (WEF) verdringt AI wereldwijd 92 miljoen banen, maar creëert het ook 170 miljoen banen. Metro schreef al eerder dat bepaalde beroepen een grotere kans hebben om door AI te worden verdrongen. Denk bijvoorbeeld aan vertalers, tolken, historici en klantenservicemedewerkers.

AI-expert Aaron Mirck waarschuwt in een interview met vakblad Intermediair dat mensen als gevolg van AI bepaalde vaardigheden verliezen. We besteden steeds meer denkwerk uit aan taalmodellen als ChatGPT, Grok of Claude. Met een paar prompts kun je een website laten bouwen, een socialmediapost schrijven of een mail opstellen.

AI-agents voeren zelfstandig taken uit

En met AI-agents kun je nog meer achterover leunen. Zij kunnen zelfstandig taken uitvoeren, zoals het boeken van een vakantie, het opstellen van een factuur of het beheren van een agenda. Tegelijkertijd verschuift het werk naar het aansturen en controleren van die systemen, wat juist weer extra mentale belasting kan geven.

Volgens Mirck verandert AI vooral de aard van ons werk. Zo kan AI programmeren, maar blijft het aan de mens om de code te controleren. Dat zou ten koste gaan van ons werkplezier en het gevoel dat ons werk zinvol is. Ook bij andere vormen van automatisering zien we dat het takenpakket verschuift.

Een voorbeeld is de zelfscankassa, die in vrijwel elke supermarkt zijn intrede heeft gedaan. Supermarktmedewerkers controleren klanten, wat heel ander soort werk is dan het scannen van boodschappen. Dat roept volgens Mirck de vraag op of werknemers hun werk nog als zinvol ervaren.

Wat is ‘AI brain fry’?

Dat we dommer en mentaal vermoeid raken door intensief gebruik van AI, heeft inmiddels een naam gekregen: AI brain fry. Werknemers besteden steeds meer taken uit aan kunstmatige intelligentie, maar moeten tegelijkertijd de output controleren, bijsturen en verschillende systemen tegelijk gebruiken en managen. Je moet dus constant schakelen, wat kan leiden tot mentale vermoeidheid, concentratieproblemen en een gevoel van ‘brain fog’.

In een recent artikel beschrijft CNN dat werknemers hierdoor uitgeput raken, terwijl uit nieuw onderzoek, waar onder meer MT/Sprout over schrijft, blijkt dat dit ook kan leiden tot slechtere beslissingen. Van de ondervraagden die aangeven dat ze lijden aan AI brain fry, kampt 33 procent met beslissingsvermoeidheid. Zij geven ook aan meer kleine en grote fouten te maken. Ze raken niet zozeer uitgeput van het werk zelf, maar vooral van het „managen van AI agents”, schrijft Sprout.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties