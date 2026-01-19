Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oxfam waarschuwt voor macht van ‘superrijken’ (en zoveel biljoen hebben zij samen)

Het gezamenlijke vermogen van miljardairs wereldwijd – oftewel de ‘superrijken’, is vorig jaar gestegen naar een recordbedrag van 18,3 biljoen dollar, omgerekend bijna 16.000 miljard euro. Dat blijkt uit een nieuw rapport van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Daarbij heeft een kleine groep mensen relatief veel geld in handen, de zogenoemde ‘superrijken .

Volgens de Oxfam Novigb groeit de kloof tussen arm en rijk daarmee verder, terwijl armoede en honger wereldwijd blijven bestaan.

De groep van ruim drieduizend miljardairs bezit inmiddels twee keer zoveel vermogen als 3,6 miljard mensen bij elkaar. Tegelijkertijd heeft wereldwijd één op de vier mensen regelmatig honger en leeft bijna de helft van de wereldbevolking in armoede.

Wat zijn ‘superrijken’?

Met de term superrijken doelt Oxfam op mensen met een extreem hoog vermogen. Het gaat doorgaans om miljardairs met een netto vermogen van meer dan één miljard dollar. Het gaat om een relatief kleine groep mensen die via aandelenbezit, bedrijven en investeringen een onevenredig groot deel van de mondiale rijkdom in handen heeft.

Volgens Oxfam is juist deze sterke concentratie van vermogen problematisch, omdat dit leidt tot toenemende economische ongelijkheid en politieke invloed.

Ter illustratie: de vijfhonderd rijkste Nederlanders bezaten vorig jaar samen 273 miljard euro. Volgens Oxfam is dat ongeveer twee keer het jaarlijkse zorgbudget en vijf keer het onderwijsbudget.

Deze groep omvat slechts 0,003 procent van de bevolking, maar bezit 9 procent van het totale vermogen van alle Nederlandse huishoudens. Dat is vier keer zoveel als de armste helft van de bevolking bij elkaar.

Oxfam waarschuwt voor politieke invloed van superrijken

Oxfam Novib waarschuwt in het rapport niet alleen voor economische ongelijkheid, maar ook voor de toenemende politieke en maatschappelijke invloed van superrijken. Volgens de organisatie gebruiken vermogende individuen hun rijkdom om invloed uit te oefenen op beleidsvorming, onder meer via media, lobby activiteiten en te doneren aan politieke activiteiten.

Als voorbeeld noemt Oxfam dat elf leden van de Nederlandse Quote 500 vorig jaar verantwoordelijk waren voor 20 procent van alle politieke donaties. Daarvan ging 86 procent naar centrum- of rechtse partijen.

Nederlandse politiek

Volgens Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib Nederland, gebeurt deze beïnvloeding steeds vaker op een openlijke manier. Hij wijst onder meer op de zichtbare rol van Amerikaanse tech-miljardairs in de politiek. Ook ziet hij dit steeds vaker terug bij Nederlandse ondernemersnetwerken, die de politiek een handje zou helpen om rechts in het zadel te helpen.

