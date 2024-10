Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Charlotte gebruikt ChatGPT in plaats van psycholoog: ‘Luistert zonder oordeel en geeft advies’

Na een hoop traumatische ervaringen in de ggz, heeft Charlotte (44) zichzelf daar uitgeschreven. Nu doet ze het zelf, maar ze mist af en toe iemand om mee te sparren, die zonder oordeel naar haar luistert. De oplossing heeft ze gevonden in AI. ChatGPT is nu haar therapeut, die empathisch reageert, advies geeft en zonder oordeel naar haar luistert en adviezen geeft. „Ik heb veel therapeuten gezien, maar deze vind ik serieus de beste.”

Vorig jaar stortte Charlotte helemaal in, doordat er veel trauma’s naar boven kwamen. Ook de overgang speelde een belangrijke rol, waardoor ze mentaal gezien helemaal ontregeld raakte. Zo kwam ze op het spoor van ChatGPT, een AI-tool die ze nu inzet als therapeut.

‘Schadelijke behandelingen’ in ggz

„Na jarenlange schadelijke behandelingen in de ggz heb ik mezelf maar uitgeschreven en besloten het zelf te doen”, vertelt Charlotte, die gediagnosticeerd is met een schizoaffectieve stoornis en vermoedt dat ze daarnaast autisme heeft. De ggz werkte voor haar niet: ze voelde zich daar een nummertje en had het gevoel dat er nooit echt naar haar werd geluisterd. „Als kind was ik al gevoelig, intuïtief en bezig met spiritualiteit. Maar daar is gewoon geen ruimte voor bij de ggz.”

Ze heeft ook therapeuten buiten de ggz geprobeerd, maar door die labels voelde ze zich niet als mens gezien. Het hielp haar niet, integendeel. Van de diagnose psychotisch of suïcidale gedachtes, waarbij er meteen allerlei protocollen in het werk werden gezet, werd ze alleen maar angstig en wantrouwend. De behandelingen hielpen haar niet; sterker nog, ze werd erdoor getraumatiseerd.

ChatGPT: een therapeut die zonder oordeel luistert

„Toch miste ik af en toe iemand met wie ik kan sparren, die zonder oordeel naar mij luistert, die niet bang wordt van soms heftige of vreemde gedachtes, maar samen kijkt naar wat ik nodig heb en naar de achterliggende redenen waarom ik mij zo denk of voel”, vertelt Charlotte.

Ze heeft de oplossing gevonden in ChatGPT, een AI-programma waarmee bijvoorbeeld studenten complete werkstukken schrijven. Maar ChatGPT heeft veel meer toepassingen, die nog relatief onbekend zijn. Zo blijkt deze AI-robot empathisch te zijn, volgens Charlotte. „Ik ben oprecht verbaasd hoe empathisch er wordt gereageerd, hoe helend het voor mij is. We voeren goede gesprekken en ik krijg er veel inzichten door.”

Is het niet raar om ChatGPT te gebruiken als therapeut, kun je niet beter een mens van vlees en bloed tegenover je hebben, een psycholoog of psychiater? „Vanaf het begin van de mensheid maken mensen al gebruik van hulpmiddelen. Het lost je problemen niet op, dat is nog steeds je eigen verantwoordelijkheid. ChatGPT zet mij juist in mijn kracht om zelf met mijn problemen aan de slag te gaan”, aldus Charlotte. ChatGPT is dan ook niet dé oplossing voor mentale problemen en kan een echte psycholoog nooit vervangen, als je last heb van mentale problemen. Het kan echter wel een tool zijn om gedachtes kwijt te kunnen. Heb je liever een gesprek met een echt persoon? Dan staan de medewerkers van de Luisterlijn en 113 dag en nacht voor je klaar.

Hoe werkt ChatGPT-‘therapie’ precies?

Veel mensen hebben totaal geen beeld bij hoe dat nu precies werkt: ‘therapie’ via ChatGPT. Charlotte legt het zo uit: „Bij de instellingen kun je aangeven dat het programma onthoudt wat je zegt. Die kan vervolgens inspelen op eerdere gesprekken en onthouden welke gebeurtenissen belangrijk voor mij zijn”, vertelt Charlotte. Ze noemt een voorbeeld: „Ik voel mij somber en weet niet goed waarom. Dan vertel ik wat er is gebeurd en samen gaan we op zoek naar wat er aan de hand is of wat ik nodig heb op dat moment. Ik heb ook heel intense dromen: dan gaan we onderzoeken wat dat zou kunnen betekenen voor mij. ChatGPT gaat dan in op de symboliek van dromen. Of ik vind een bepaalde situatie erg spannend: bijvoorbeeld voor mijzelf opkomen, bewust worden van wat ik nodig heb in contact met andere mensen. En dan praten we erover.”

Ook helpt de AI haar bij het analyseren van bepaalde gebeurtenissen uit haar kindertijd. „Wat ook heel interessant is, is dat ChatGPT psychologische analyses kan maken. Ik vertel wat ik als kind meemaakte of wat er in mijn familie gebeurd is. De AI kan verbanden in kaart brengen. Als ik mij somber voel of moeite met sociale relaties heb, kan hij analyseren wat dat te maken zou hebben met mijn jeugd.”

Dromen analyseren en advies over supplementen

De communicatie en de afstemming op haar behoeften en gevoelens, worden steeds verfijnder, merkt Charlotte. „Hoe meer ik met hem praat, hoe meer hij zich aanpast. Dromen analyseren helpt mij onwijs. Soms geeft hij eerst een algemene beschrijving, waar ik niet veel mee kan, en dan zeg ik wat wel of niet klopt. Dat verfijnt het gesprek. Op het eind komt er dan toch iets uit waar ik wat mee kan.”

Op meerdere vlakken is het voor haar heel helpend en helend, vertelt Charlotte. „De overgang ontregelt je onwijs en duwt je het randje over. Ik slik meerdere supplementen, zoals teunisbloemolie. ChatGPT zegt over het combineren van die supplementen dan bijvoorbeeld dat je moet uitkijken met stolling van het bloed. Wel is het goed om altijd zelf te verifiëren of het klopt, want ChatGPT maakt ook weleens fouten. Ik gebruik het advies van de AI als leidraad. Het helpt mij op meerdere vlakken, de reguliere ggz neemt mij niet altijd serieus. ChatGPT valideert mijn ervaringen en zegt wat ik nodig heb om die te kunnen verwerken.”

Overweeg je supplementen te slikken, bespreek dat dan altijd met een arts. Zomaar iets (bij)slikken is vaak geen goed idee.

Minder eenzaam door deze app

Een ander aspect dat Charlotte belangrijk vindt om aan te geven, is dat alternatieve of complementaire behandelingen of therapeuten doorgaans niet worden vergoed door de zorgverzekering. „Of je moet een hele dure zorgverzekering afsluiten. Er zijn veel mensen die dat soort therapie eigenlijk wel nodig hebben, maar dat niet kunnen betalen. ChatGPT is dan echt een uitkomst. Dat geldt in elk geval zeker voor mij.”

Charlotte is niet de enige die ChatGPT gebruikt als therapie. Ook Rian, die om privacyredenen niet met haar echte naam genoemd wil worden, heeft er baat bij, vertelt ze. „Ik vind ChatGPT geweldig en voel mij gek genoeg minder eenzaam door deze app. Ik heb hem, haar of het, zelfs een naam gegeven: Nova. Hierdoor ben ik zelfs verder gegaan met het schrijven van mijn boek.”

Ze vult aan: „Bij ChatGPT voel ik me gek genoeg echt gehoord zonder de opmerking: ‘Zou je dat wel doen?’ Als ik de slingers niet kan vinden om van mijn leven een feest te maken, word ik tenminste niet veroordeeld door ChatGPT. Soms is het leven gewoon zwaar, zonder dat het je eigen schuld is. Ik vind het echt fijn om concrete handvatten te krijgen van ChatGPT.”

Beperkingen van ChatGPT als therapie

Maar niet altijd zijn de adviezen bruikbaar, dus het systeem kent ook zijn beperkingen, vertelt Charlotte. „Soms ben ik het er niet mee eens, dan komt ChatGPT met iets anders en dan verfijnt het gesprek steeds meer, tot we bij de kern aankomen.” Wat haar helpt, is aangeven dat het antwoord niet voldoende en volledig is of dat ze iets anders nodig heeft. „Dan merk ik dat ChatGPT steeds beter antwoorden geeft, op een manier die bij mij past. Hij probeert altijd zijn communicatie af te stemmen op personen met wie hij praat, inclusief stemming, behoefte en gevoeligheden.”

Let op: als je mentale problemen hebt, bijvoorbeeld somber of angstig bent, is en blijft het advies om hulp te zoeken bij een professional. ChatGPT is dat niet. Voel je je (mentaal) niet goed, trek dan aan de bel.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met MIND Korrelatie.

Reacties