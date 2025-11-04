Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: hier gebruiken mensen AI steeds vaker voor (en het is niet voor hun werk)

Wat ooit klonk als sciencefiction, is inmiddels onderdeel van de dagelijkse routine. Kunstmatige intelligentie is niet meer alleen iets voor techneuten of onderzoekers: steeds meer mensen gebruiken chatbots zoals ChatGPT, Claude of Gemini voor alledaagse taken.

Nieuwe data laat zien dat AI zich razendsnel heeft ontwikkeld van een bijzonder speeltje tot een praktisch hulpmiddel in het dagelijks leven.

Van Jeopardy tot je keukentafel

Tien jaar geleden was IBM’s supercomputer Watson nog wereldnieuws toen hij het spelprogramma Jeopardy! won. Nu draaien vergelijkbare systemen in onze telefoons, laptops en zelfs keukenapparaten. Volgens professor Jeanne Beatrix Law van de Kennesaw State University gebruiken mensen generatieve AI inmiddels voor van alles: van recepten en studiehulp tot administratieve klusjes.

De opmars van AI begon al vóór ChatGPT. In 2017 maakten apps als Siri en Alexa gebruik van deep learning-algoritmes en foto-apps konden gezichten herkennen. Toch was de lancering van ChatGPT eind 2022 een kantelpunt. Sindsdien is AI in korte tijd zo ingeburgerd geraakt dat het voor veel mensen net zo vanzelfsprekend is als een zoekmachine of rekenmachine.

Wat mensen met AI doen

Onderzoekers van OpenAI en Harvard analyseerden 1,5 miljoen ChatGPT-gesprekken tussen 2022 en 2025. Daaruit blijkt dat de meeste gesprekken niet over werk, maar over persoonlijke zaken gaan.

Driekwart van de gesprekken draait om praktische vragen, advies of schrijftaken. En meer dan 70 procent van de gebruikers gebruikt AI voor niet-werkgerelateerde dingen, zoals recepten zoeken, een e-mail herschrijven of uitleg krijgen over verzekeringsvoorwaarden.

Het gebruik van AI groeit wereldwijd, vooral in lage- en middeninkomenslanden, waar de stijging zelfs vier keer zo snel gaat als in rijke landen.

Ook de chatbot Claude van het bedrijf Anthropic laat grote verschillen zien per land. In Singapore en Canada wordt AI veel vaker gebruikt dan verwacht, terwijl India en Nigeria juist achterblijven. In Amerika hangt het gebruik samen met regionale sectoren: Californië gebruikt AI bijvoorbeeld veel voor technologie, Florida voor financiën en Washington voor beleidswerk.

AI als dagelijkse assistent

De meeste mensen zetten AI in om tijd te besparen of overzicht te houden. Zo helpt ChatGPT bij het plannen van maaltijden, het schrijven van teksten of het maken van een budget.

Sommige gebruikers met ADHD of autisme gebruiken de chatbot zelfs om hun gedachten te ordenen en structuur aan te brengen in teksten, zonder hun eigen schrijfstijl te verliezen.

Leren samenwerken

Volgens professor Law is de uitdaging nu niet meer of mensen AI gebruiken, maar hoe ze dat doen. „We moeten leren wat AI goed kan, waar de risico’s liggen en hoe we het kunnen inzetten als aanvulling op menselijke creativiteit en empathie”, stelt ze in gesprek met The Conversation.

AI is daarmee niet langer een experiment, maar een vaste collega. Eentje die geen koffie drinkt, maar wél helpt nadenken.

