Brancheorganisatie horeca waarschuwt: gevaar sterretjes en ijsfonteinen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwt horecaondernemers om extra alert te zijn bij het gebruik van brandende feestartikelen zoals sterretjes en ijsfonteinen. Aanleiding voor deze oproep is de fatale brand in een café in het Zwitserse Crans-Montana, in de nacht van 31 december op 1 januari. 40 mensen kwam om het leven en 119 anderen raakten gewond.

KHN adviseert om deze artikelen alleen te gebruiken als het echt noodzakelijk is, maar bij voorkeur helemaal niet.

Al snel doken er op de socials beelden op van de brand in het Zwitserse café. De brand zou zijn ontstaan doordat een serveerster met kaarsjes een ijsfontein wilde aansteken. Dat raakte vervolgens het plafond, waarna geluidsisolerende materialen vlam vatten. Het vuur verspreidde zich vervolgens in hoog tempo. Op filmpjes is te zien dat jongeren doorgingen met filmen, terwijl de vlammen nog volop woedden. Uiteindelijk vielen er veertig doden en 199 mensen raakten gewond. De ramp roept herinneringen op aan de brand in café ’t Hemeltje, dat 25 jaar geleden is. Er vielen veertien doden en ruim 200 gewonden.

Brandveiligheid is belangrijk aandachtspunt

De waarschuwing volgt op een ledenonderzoek onder horecaondernemers. Daaruit blijkt dat brandveiligheid voor veel horecaondernemers een belangrijk aandachtspunt is. KHN-voorzitter Marijke Vuik zei tegenover NOS dat het bewustzijn extra groot is geworden. „Door deze cafébrand en door de herdenking van Volendam is het besef van de risico’s sterk toegenomen”, aldus Vuik.

Vanuit de achterban kreeg KHN het verzoek om expliciet aandacht te vragen voor het gebruik van vonkende feestartikelen. „Ook al is de kans op een incident klein, de mogelijke gevolgen zijn enorm”, zegt Vuik.

Advies en veilige alternatieven in plaats van sterretjes

KHN adviseert ondernemers daarom om sterretjes en ijsfonteinen zo veel mogelijk te vermijden. „En als ze toch worden gebruikt, wees je bewust van de risico’s en zorg ervoor dat alle randvoorwaarden nageleefd worden.”

Uit de peilingen blijkt dat in 76 procent van de horecabedrijven er materialen aanwezig zijn die snel in brand vliegen. Bijna de helft van de ondernemers gebruikt af en toe brandende of vonkende feestartikelen of heeft kaarsen op tafels of de bar staan.

Volgens Vuik zijn er inmiddels veilige alternatieven, zodat je niet meer materialen hoeft te gebruiken die snel in de brand vliegen. „Voor kaarsen zijn er prachtige led-oplossingen gekomen. Twintig jaar geleden had iedereen kaarsen op tafel staan, met ledverlichting zijn er natuurlijk echt mooie alternatieven gekomen. Hopelijk komt zoiets er ook voor sterretjes en ijsfonteinen.

Brandweercontroles

Uit het onderzoek blijkt verder dat 44 procent van de horecabedrijven het afgelopen jaar een brandweercontrole heeft gehad. Het zou gaan om zo’n 44.000 ondernemingen. Bij deze inspecties kijkt de brandweer onder meer naar vluchtroutes, of de noodverlichting nog goed functioneert en of er voldoende blusmiddelen beschikbaar zijn om het vuur te bestrijden.

De oproep komt vlak voor de start van het carnavalsseizoen. De waarschuwing geldt voor alle evenementen. Tijdens carnaval komen veel mensen samen in relatief kleine ruimtes. Juist dan is het extra belangrijk om alle aspecten van veiligheid, waaronder brandveiligheid, serieus te nemen, volgens de KHN-voorzitter.

