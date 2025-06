Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zingen voor je baby maakt écht verschil, blijkt uit onderzoek

Een wiegeliedje, een refrein neuriën of gewoon een liedje van de radio meezingen: het lijkt iets kleins, maar volgens nieuw onderzoek heeft het een meetbaar positief effect op baby’s. Zingen blijkt rustgevend te werken en het verbetert zelfs de stemming van jonge baby’s op langere termijn.

Ouders over de hele wereld doen het vanzelf: wiegen, neuriën, troosten met een liedje. Maar dat het ook écht werkt, is nu wetenschappelijk onderbouwd. Onderzoekers van Yale University onderzochten wat er gebeurt als ouders meer gaan zingen voor hun baby, en kwamen tot een duidelijk resultaat: baby’s worden er aantoonbaar vrolijker van.

Metro schreef onlangs ook over de reden waarom sommige kinderen eerder leren lopen dan anderen.

Zingen voor rust

Een deel van de ouders kreeg de opdracht om vaker voor hun kind te zingen, met hulp van simpele hulpmiddelen zoals liedjes, video’s en tips. Wat bleek? Niet alleen zongen deze ouders vaker, ze gebruikten muziek ook vooral op momenten dat hun baby onrustig was. En met resultaat: ouders gaven aan dat hun baby zich duidelijk beter voelde.

,,Je hoeft ouders nauwelijks aan te moedigen’’, zegt onderzoeker Lidya Yurdum. ,,Zodra ze muziek vaker bewust inzetten, merken ze hoe goed het werkt. Dat moedigt vanzelf aan om ermee door te gaan.’’

Het werkt ook zonder talent

Goed kunnen zingen is overigens geen vereiste. ,,Voor je baby maakt het niet uit of je zuiver zingt’,’ stelt muziekonderzoeker Samuel Mehr. ,,Het gaat om de aandacht, de toon en het ritme. Dat zijn signalen die je baby herkent en die rust geven.’’ Sterker nog, volgens eerder onderzoek van dezelfde onderzoeksgroep herkennen baby’s zelfs of een liedje bedoeld is als slaapliedje, ook als het in een vreemde taal wordt gezongen.

Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat de baby’s niet alleen op het moment zelf rustiger werden, maar over het algemeen ook een positievere stemming kregen. Dat betekent dat zingen méér doet dan tijdelijk kalmeren. Het draagt voor langere tijd bij aan het emotionele welzijn van het kind. En dat straalt af op de omgeving. Want wie ooit in huis heeft gezeten met een verdrietige baby, weet: de sfeer is pas goed als de allerkleinste zich goed voelt.

Mogelijke lange-termijneffecten

Hoewel dit eerste onderzoek zich richtte op de korte termijn, verwachten de onderzoekers dat langdurig zingen nog meer voordelen oplevert. Niet alleen voor baby’s, maar misschien ook voor ouders. Denk aan minder stress, een hechtere band en zelfs minder kans op postnatale somberheid. Dat moet nog verder onderzocht worden in een vervolgstudie, die inmiddels is gestart.

Dat ouders uit zichzelf al zingen, is volgens de onderzoekers geen toeval. Vanuit evolutionair perspectief zou zingen een manier kunnen zijn geweest om contact te maken en veiligheid uit te stralen. ,,Een slaapliedje zegt eigenlijk: ik ben bij je, je hoeft je geen zorgen te maken’,’ aldus Mehr. En precies dat blijkt te werken.

Vorige Volgende

Reacties