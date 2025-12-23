Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Swipen met een prijs: de invloed van datingapps op je mentale gezondheid

Eindeloos swipen, berichten sturen en afspreken: datingapps maken het makkelijker dan ooit om iemand te ontmoeten. Maar nieuw internationaal onderzoek waarschuwt dat veelvuldig gebruik van zulke apps ook een keerzijde kan hebben.

Volgens een meta-analyse in Computers in Human Behavior hebben datingapp-gebruikers vaker last van mentale gezondheidsproblemen dan mensen die geen apps gebruiken om te daten.

Onderzoek naar de invloed van datingapps op de mentale gezondheid

Onder leiding van Liesel L. Sharabi van de Arizona State Universiteit combineerden onderzoekers 23 eerdere studies, met gegevens van meer dan 26.000 deelnemers tussen 2007 en 2024. Ze bekeken onder andere depressie, angst, eenzaamheid en stress.

Het resultaat? Gebruikers van datingapps scoren gemiddeld slechter op deze gebieden dan mensen die geen apps gebruiken.

Deze drie groepen lopen het meeste risico

Niet iedereen wordt even hard getroffen. Volgens de onderzoekers zijn er drie groepen die het meeste risico lopen op mentale gezondheidsproblemen bij het gebruik van datingapps.

Singles: wie alleen is en de apps veel gebruikt, ervaart vaker eenzaamheid en stress.

App-gebruikers, niet websitegebruikers: wie via apps zoekt, voelt meer druk en mentale belasting dan wie traditionele datingwebsites gebruikt.

Bewoners van westerse landen: in rijkere, geïndustrialiseerde landen zoals Nederland, VS en Duitsland was het effect sterker.

Het onderzoek laat zien dat het niet uitmaakt of je hetero of homo bent; beide groepen ervaren vergelijkbare negatieve effecten.

Eigenwaarde, aantrekkelijkheid en succes

Er is nog niet volledig duidelijk of mensen met slechtere mentale gezondheid vaker apps gebruiken, of dat apps zelf bijdragen aan stress en eenzaamheid. Waarschijnlijk speelt een combinatie van beide een rol.

Volgens de onderzoekers lezen mensen tijdens het swipen signalen over hun eigenwaarde, aantrekkelijkheid en succes, wat psychisch zwaar kan zijn als dat niet bevalt.

Tips voor een gezonder gebruik

Beperk compulsief gebruik: stel tijdslimieten in of neem pauzes van de app. Focus op echte ontmoetingen: probeer gesprekken die goed klikken buiten de app voort te zetten. Wees bewust van je gevoelens: merk je dat je somber, angstig of jaloers wordt? Stop even en herzie hoe je met de app omgaat.

Belangrijkste les

Datingapps zijn handig, maar ze brengen ook mentale uitdagingen met zich mee. Wie bewust en matig swipet, houdt de balans beter en voorkomt dat de zoektocht naar liefde een zware tol eist.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties