Wereld kijkt somber terug op 2025, maar verwacht wel beter jaar

Na een jaar vol onrust, hoge prijzen en internationale spanningen kijkt een groot deel van de wereldbevolking met weinig plezier terug op 2025. Tegelijk leeft er voorzichtig optimisme over wat 2026 kan brengen. Dat blijkt uit een internationale peiling van onderzoeksbureau Ipsos onder ruim 23.000 mensen in 30 landen.

Twee derde van de ondervraagden vindt dat 2025 een slecht jaar was voor hun land. Voor de helft gold dat ook persoonlijk: zij zeggen dat het een moeilijk jaar was voor henzelf en hun familie. Daarmee is het sentiment wel minder negatief dan tijdens de coronajaren, maar van echt herstel is nog geen sprake.

Hoop op beter jaar, twijfel over economie

Ondanks dat sombere terugkijken verwacht 71 procent dat 2026 beter zal verlopen dan 2025. Dat optimisme heeft echter duidelijke grenzen. Over de wereldeconomie zijn mensen verdeeld: 49 procent denkt dat het economisch beter gaat, terwijl 51 procent juist een verslechtering verwacht.

Ook de kans op een recessie hangt nadrukkelijk in de lucht. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat hun land in 2026 in een recessie belandt. Tegelijkertijd verwacht slechts een kleine meerderheid dat het eigen besteedbaar inkomen zal stijgen.

Onrust, veiligheid en oorlog

Het vertrouwen in stabiliteit is broos. Bijna zes op de tien mensen verwachten grootschalige protesten of onrust in hun land, een hoger percentage dan voor de pandemie. Ook over veiligheid zijn mensen onzeker: 46 procent denkt dat hun woonomgeving in 2026 minder veilig zal zijn dan nu.

Wat internationale conflicten betreft is het beeld weinig hoopgevend. Slechts 29 procent verwacht dat de oorlog in Oekraïne in 2026 zal eindigen. Angst voor extremisme blijft eveneens aanwezig: bijna drie op de tien mensen achten een grote terroristische aanslag in hun land mogelijk.

Klimaat en technologie blijven zorgen net als in 2025

De zorgen over klimaatverandering nemen niet af. Een ruime meerderheid verwacht dat de wereldwijde temperaturen verder stijgen en dat extreem weer vaker zal voorkomen. Tegelijkertijd is het vertrouwen dat overheden daar harder tegen optreden juist iets gedaald.

Ook kunstmatige intelligentie blijft een bron van onzekerheid. Twee derde van de ondervraagden denkt dat AI in 2026 tot veel banenverlies zal leiden. Minder dan de helft verwacht dat er juist veel nieuwe banen door ontstaan. Die angst is in de meeste landen sterker geworden dan een jaar geleden.

Privéleven als tegenwicht

Opvallend genoeg liggen de persoonlijke plannen een stuk positiever. De meeste mensen nemen zich voor in 2026 meer tijd te besteden aan familie en vrienden. Ook vaker sporten en meer aandacht voor uiterlijk worden veel genoemd. Minder sociale media gebruiken staat wel op de wensenlijst, maar een meerderheid verwacht dat dit niet echt gaat lukken.

De peiling laat daarmee een dubbel beeld zien: weinig vertrouwen in economie, politiek en stabiliteit, maar wel de hoop dat het persoonlijke leven in 2026 beter in balans komt. Optimisme, maar met duidelijke mitsen en maren.

