Nieuw mediaan salaris over 2025: mensen in deze beroepen verdienden het meest

Werknemers in het midden- en kleinbedrijf zijn er dit jaar opnieuw op vooruitgegaan. Het mediaan salaris in het mkb steeg in 2025 met 4,6 procent naar 3500 euro bruto per maand.

Daarmee stijgen de lonen weer ongeveer even hard als de inflatie, na een paar onrustige jaren. Dat blijkt uit de nieuwste Loonindex van Van Spaendonck, gebaseerd op miljoenen geanonimiseerde loonstroken.

Groot verschil tussen cao en niet-cao

Sinds 2018 zijn de mkb-lonen opgeteld bijna 30 procent gestegen. In diezelfde periode liep de inflatie iets minder hard op. Alleen in 2022 bleven salarissen tijdelijk achter, maar die achterstand is inmiddels grotendeels ingehaald.

Het verschil tussen werknemers met en zonder cao blijft groot. Medewerkers die onder een cao vallen, verdienen in 2025 een mediaan salaris van 3385 euro. Werknemers zonder cao zitten daar ruim boven, met bijna 3917 euro per maand. Dat verschil is goed voor zo’n 16 procent.

Opvallend is dat beide groepen dit jaar ongeveer even hard zijn gestegen. Daardoor verandert de kloof nauwelijks, ondanks de algemene loonstijging.

💸 Wat betekent mediaan? De term mediaan gaat over het middelste getal in een reeks. Simpel gezegd: bij het mediane salaris verdient 50 procent meer en 50 procent minder.

Waar je woont, telt mee

Ook de regio maakt nog altijd veel uit voor het salaris. De sterkste loonstijgingen werden gemeten in Limburg, Overijssel en Flevoland. Zeeland bleef achter met de laagste groei.

Kijk je naar het niveau van de lonen, dan staat Utrecht opnieuw bovenaan. Daar ligt het mediaan salaris bijna 3750 euro per maand. In Zeeland blijft dat steken rond de 3200 euro. Het verschil tussen beide provincies loopt daarmee op tot ruim 17 procent.

Deze groepen verdienen het meest

De hoogste salarissen zijn te vinden in specialistische en leidinggevende functies. Psychiaters voeren de lijst aan met een gemiddeld salaris van ruim 12.000 euro per maand. Ook huisartsen, bestuurders en apothekers zitten ruim boven de 8000 euro.

Op sectorniveau verdienen werknemers in het verzekeringswezen en bij banken het meest. Binnen cao’s springen huisartsen in loondienst eruit als best betaalde groep.

Loonkloof krimpt, maar is er nog

Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt volgens het onderzoek kleiner, maar is nog niet verdwenen. Mannen verdienen dit jaar gemiddeld ruim 3666 euro per maand, vrouwen ruim 3322 euro. Dat verschil van iets meer dan 10 procent hangt vooral samen met functies, sectoren en het aantal gewerkte uren.

Of de ontwikkeling in mkb-lonen ook in 2026 doorzet, is nog onzeker. Dat hangt af van de economische groei, de inflatie en de situatie op de arbeidsmarkt.

