Mensen gebruiken datingapps voor veel meer dan liefde of seks, blijkt uit nieuw onderzoek
Datingapps staan vaak bekend als plekken voor een snelle hookup of het vinden van een partner. Maar nieuw onderzoek laat zien dat de werkelijkheid een stuk veelzijdiger is. Mensen zetten apps ook in om vrienden te maken, zichzelf beter te leren kennen óf simpelweg uit nieuwsgierigheid.
Voor een onderzoek in Journal of Social and Personal Relationships brachten onderzoekers de motieven van gebruikers in kaart, met speciale aandacht voor groepen die vaak onderbelicht blijven, zoals de lhbtiq+community en oudere volwassenen.
Acht hoofdredenen
Uit het onderzoek kwamen acht duidelijke redenen naar voren waarom mensen datingapps gebruiken: voor romantische relaties of seksuele relaties, om te socializen, als entertainment of zelfverbetering, uit gemak of nieuwsgierigheid en externe factoren, zoals groepsdruk of een net na een break-up.
Romantische relaties waren de meest genoemde reden, variërend van een vaste relatie tot gezelschap zoeken. Seksuele motieven kwamen ook veel voor, maar niet altijd vrijblijvend. Sommige deelnemers gebruikten apps juist om hun seksualiteit samen met een partner te verkennen.
Apps bleken daarnaast een belangrijke sociale functie te hebben: mensen ontmoeten er nieuwe vrienden, vonden reisgezelschap of, specifiek tijdens de coronapandemie, gebruikten datingapps om zich minder eenzaam te voelen.
Belang voor minderheidsgroepen en ouderen
Voor lhbtqi+-gebruikers boden apps vaak een veilige plek om gelijkgestemden te ontmoeten, zeker in landen of gemeenschappen waar openlijk daten risicovol kan zijn, zo zagen de onderzoekers. Oudere volwassenen gaven vaker aan op zoek te zijn naar emotionele steun en gezelschap, eerder dan naar seks of een relatie.
Opvallend is dat de onderzoekers weinig verschillen zagen tussen mannen en vrouwen. Dat wijst erop dat veel stereotypen over hoe geslachten daten, volgens de onderzoekers, te simpel zijn.