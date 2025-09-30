Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen gebruiken datingapps voor veel meer dan liefde of seks, blijkt uit nieuw onderzoek

Datingapps staan vaak bekend als plekken voor een snelle hookup of het vinden van een partner. Maar nieuw onderzoek laat zien dat de werkelijkheid een stuk veelzijdiger is. Mensen zetten apps ook in om vrienden te maken, zichzelf beter te leren kennen óf simpelweg uit nieuwsgierigheid.

Voor een onderzoek in Journal of Social and Personal Relationships brachten onderzoekers de motieven van gebruikers in kaart, met speciale aandacht voor groepen die vaak onderbelicht blijven, zoals de lhbtiq+community en oudere volwassenen.

Acht hoofdredenen

Uit het onderzoek kwamen acht duidelijke redenen naar voren waarom mensen datingapps gebruiken: voor romantische relaties of seksuele relaties, om te socializen, als entertainment of zelfverbetering, uit gemak of nieuwsgierigheid en externe factoren, zoals groepsdruk of een net na een break-up.

Romantische relaties waren de meest genoemde reden, variërend van een vaste relatie tot gezelschap zoeken. Seksuele motieven kwamen ook veel voor, maar niet altijd vrijblijvend. Sommige deelnemers gebruikten apps juist om hun seksualiteit samen met een partner te verkennen.

Apps bleken daarnaast een belangrijke sociale functie te hebben: mensen ontmoeten er nieuwe vrienden, vonden reisgezelschap of, specifiek tijdens de coronapandemie, gebruikten datingapps om zich minder eenzaam te voelen.

Daten via datingapps Wist je dat de eerste zondag van het jaar de dag is waarop ‘we’ standaard het vaakst aan online daten doen? Januari is de maand waarin singles, nu meer dan ooit, vastbesloten zijn om in het nieuwe jaar een nieuwe liefde te ontmoeten. En dus zijn er extra veel activiteiten, matches en nieuwe inschrijvingen op datingapps. Maar daten via datingapps heeft ook z’n minpunten. Uit een onderzoek, waar Metro al eerder over schreef, bleek dat jongeren met sociale angsten en een sterke gevoeligheid voor afwijzing datingapps sneller problematisch gebruiken. Juist die kwetsbaarheden, bijvoorbeeld onzekerheid over uiterlijk, moeite met sociale interactie en snel geraakt zijn door afwijzing, vergroten de kans dat iemand verslaafd raakt aan appen en swipen.

Belang voor minderheidsgroepen en ouderen

Voor lhbtqi+-gebruikers boden apps vaak een veilige plek om gelijkgestemden te ontmoeten, zeker in landen of gemeenschappen waar openlijk daten risicovol kan zijn, zo zagen de onderzoekers. Oudere volwassenen gaven vaker aan op zoek te zijn naar emotionele steun en gezelschap, eerder dan naar seks of een relatie.

Opvallend is dat de onderzoekers weinig verschillen zagen tussen mannen en vrouwen. Dat wijst erop dat veel stereotypen over hoe geslachten daten, volgens de onderzoekers, te simpel zijn.

