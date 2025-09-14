Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij loog dat hij naar bed ging, maar stond diezelfde avond met een andere vrouw op een festival’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Rosalie (30), die vertelt over haar ex die zei dat hij moe was en vroeg ging slapen, maar diezelfde avond met een andere vrouw op een festival werd gespot. „Ze stonden te zoenen alsof hun leven ervan afhing.”

Rosalie (30): „Ik leerde Arthur kennen op een feestje. Hij was grappig en charmant. Nog diezelfde avond stonden we te zoenen. Een week later hadden we onze eerste date. In no time waren we al erg serieus samen. We zagen elkaar vaak, stuurden de hele dag door berichtjes en spraken al over vakanties.

Vroeg naar bed

Op een vrijdagavond appten we over onze plannen. Ik vroeg of hij zin had om samen wat te doen, maar hij zei dat hij ontzettend moe was van werk en vroeg naar bed zou gaan. Geen probleem natuurlijk, dat kan gebeuren. Ik wenste hem welterusten en ging zelf met een vriendin naar een festival in de stad. Zij had via werk kaartjes voor dat festival kunnen regelen en had toevallig nog een kaartje over.

Toen ik op dat festival rondliep, gebeurde er iets wat ik nooit had zien aankomen. Midden op het terrein, tussen de dansende mensen, stond Arthur. En niet alleen: hij had zijn armen om een andere vrouw heen geslagen. Ze stonden te zoenen alsof hun leven ervan afhing. Ik verstijfde. Dit was dezelfde man die nog geen twee uur eerder zei dat hij kapot was en lekker vroeg naar bed zou gaan.

Niet wat je denkt

Mijn eerste reactie was pure woede. Ik liep op hem af en tikte hem op zijn schouder. Het gezicht dat hij trok toen hij mij zag, vergeet ik nooit meer. Hij keek alsof hij een geest zag. De vrouw naast hem vroeg meteen: ‘Wie is dit?’ Arthur stamelde iets onverstaanbaars, half lachend en half paniekerig. Hij probeerde nog snel een arm om mijn schouder te leggen, alsof hij mij op de een of andere manier kon betrekken in zijn toneelstukje.

Toen ik hem recht aankeek en vroeg: ‘Arthur, je was toch zo moe en zou naar bed gaan?’ sloeg hij compleet dicht. Zijn mond ging open en dicht, maar er kwam geen zinnig woord uit. Uiteindelijk zei hij: ‘Rosalie, dit is niet wat je denkt.’ Ik kon alleen maar lachen, want wat kon ik anders denken dan wat ik met mijn eigen ogen zag? Ik had geen behoefte aan een uitleg die toch vol leugens zou zitten.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Spelletjes spelen met iemand anders

Mensen om ons heen hadden inmiddels door wat er gebeurde en keken nieuwsgierig toe. Ik voelde mijn wangen gloeien van schaamte en boosheid. Ik zei hem dat hij zijn spelletjes maar met iemand anders moest spelen en dat dit tussen ons voorbij was. Toen ik wegliep, hoorde ik hem nog roepen dat ik niet zo dramatisch moest doen. Maar de enige die hier dramatisch deed, was hij zelf.

Hij probeerde me de dagen erna nog te bellen en te appen. Hij zette zelfs nog bloemen voor mijn deur, maar ik kon hem niet meer serieus nemen. Ik vond het enorm respectloos: hij had niet alleen mij bedrogen, maar deed dat ook nog op een plek waar ik hem zomaar kon tegenkomen. Alsof hij dacht dat hij ermee weg zou komen. Achteraf gezien ben ik blij dat ik er zo snel achter kwam, want ik moet er niet aan denken hoeveel erger het had kunnen worden als ik hem langer had vertrouwd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties