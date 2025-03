Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Mijn ex hield een Excel-bestand bij met mijn fouten’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Lars (34) vertelt over zijn ex, die een Excel-bestand bijhield met al zijn fouten. „Bladzijdes lang, vol met details.”

Lars (34): „Ik leerde Laura kennen via werk. Na een paar dates voelde ik al dat ik echt verliefd was. Ze was leuk, zorgzaam en we hadden veel gemeen. Ik dacht dat onze relatie vrij normaal was. We deden leuke dingen samen en hadden een gezamenlijke afkeer voor bepaalde dingen. Natuurlijk hadden we ook af en toe een meningsverschil of een ruzie, maar dat is helemaal niet gek. Totdat ik per ongeluk ontdekte dat mijn ex een Excel-bestand bijhield over al mijn ‘fouten’.

Fouten nauwkeurig vastgelegd

Het gebeurde op een ochtend toen ze al naar haar werk was. Ze had een presentatie die ze moest voorbereiden, maar ze was haar laptop thuis vergeten. Ze appte of ik haar de presentatie kon doormailen. Natuurlijk, geen probleem, dacht ik. Dus ik pakte haar laptop en begon er rustig doorheen te bladeren om het bestand op te zoeken. Terwijl ik op zoek was, stuitte ik op iets anders: een Excel-bestand genaamd ‘Lars – Analyse en Evaluatie.xlsx’. Mijn nieuwsgierigheid was meteen gewekt, dus ik klikte het bestand open.

Wat ik toen zag, was gewoon niet te geloven. Het was een spreadsheet waarin al mijn ‘fouten’ nauwkeurig waren vastgelegd. Elke bladzijde stond vol met details, compleet met datum én tijdstip. Ik scrolde verder en zag categorieën zoals ‘Vergeten de wc-bril naar beneden te doen’, ‘Niet goed luisteren’, en mijn persoonlijke favoriet: ‘Onvoldoende enthousiasme tonen bij verrassingen.’ Het leek wel alsof ik een slecht presterende werknemer was in een bedrijf genaamd ‘Relatie BV.’ Het ging zelfs zo ver dat er gedetailleerde notities bij elke fout stonden, zoals ‘Op 12 januari om 20.15 uur niet geïnteresseerd in het nieuwe plantje, geen reactie.’

Verbeteringscurve vertraagde

Maar het werd nog beter. Tot mijn verbazing had ze een grafiek toegevoegd, een lijndiagram dat mijn ‘gedragsverbeteringen’ in de tijd aangaf. En als kers op de taart stond er een notitie bij dat mijn ‘verbeteringscurve’ in de laatste weken ernstig vertraagde. ‘Waarom doe je dit?’, vroeg ik mezelf af.

Toen ze thuiskwam uit werk, besloot ik het direct te vragen. Laura zelf vond het niet meer dan normaal: ‘Zodat we kunnen groeien. Je kunt pas verbeteren als je je fouten erkent.’ Ik wist niet of ik moest lachen of huilen, maar één ding was zeker: dit was geen relatie voor mij. De situatie voelde zo vreemd dat ik besloot het gesprek gewoon maar te beëindigen. En dat was ook het begin van het einde. De relatie hield geen stand. Ik vond het té creepy.

Angst voor Excel-bestanden

Sindsdien heb ik moeite met daten. Elke keer als iemand vraagt of ik iets wil drinken, krijg ik flashbacks naar dat Excel-bestand. En even daarna vraag ik me af of die persoon ook mijn gedrag zal gaan analyseren. Misschien zal zij ook grafieken maken van mijn ‘verbeteringen’. Sommige exen laten je achter met mooie herinneringen en andere exen laten je achter met een diepe angst voor Excel-bestanden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

