Feit of fabel: krijg je echt twee grijze haren terug als je er één uittrekt?

Iedereen die voor de spiegel ineens een grijze haar ontdekt, heeft het vast weleens gehoord: trek ’m er niet uit, want je krijgt er twee voor terug.

Maar klopt dat eigenlijk wel?

Het antwoord van de expert

In de podcast Alledaagse Vragen van BNNVARA namen Rosa Wierda en Philo Boss de mythe onder de loep. Ze belden met tricholoog Demet Bozdag, specialist in haar en hoofdhuid. Haar antwoord is kort maar krachtig: „Dat is een fabel.”

Wie een grijze haar uittrekt, verwijdert slechts één haarzakje. Daaronder zit de haarpapil en nog dieper de haarmatrix, de plek waar een nieuw haartje ontstaat. „Uit dat zakje groeit simpelweg weer één nieuwe haar. Niet twee”, legt Bozdag uit.

Waarom lijkt het dan zo?

Toch denken veel mensen dat er na het uittrekken ineens meer grijze haren verschijnen. Dat heeft alles te maken met timing. Vaak is die eerste grijze haar de meest opvallende tussen al het donkere haar. Wanneer er daarna vanzelf meer grijze haren opduiken, lijkt het alsof dat komt doordat je die eerste hebt verwijderd. In werkelijkheid zouden die andere haren er toch wel zijn gekomen.

Bozdag benadrukt dat dit een natuurlijk proces is. „Het haar wordt met de jaren steeds lichter van kleur omdat de pigmentcellen in de haarpapil langzaam afnemen. Dat begint vaak met één of enkele haren, maar na verloop van tijd volgen er meer.” Het uittrekken van een haar verandert daar niets aan.

Let wel op bij uittrekken van grijze haren

Hoewel het geen extra grijze haren oplevert, kan te vaak trekken wel schadelijk zijn. Herhaaldelijk plukken kan het haarzakje beschadigen en in sommige gevallen leiden tot kleine kale plekken. Experts adviseren daarom om een grijze haar gewoon te laten zitten of eventueel voorzichtig te knippen.

Het uittrekken van een grijze haar versnelt het proces niet. Meer grijze haren verschijnen vanzelf en zijn een normaal onderdeel van ouder worden. Die ene grijze haar eruit trekken is dus geen straf, maar een natuurlijk teken dat het haar langzaam van kleur verandert.

