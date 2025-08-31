Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij beweerde een eigen appartement te hebben, maar bleek gewoon bij zijn moeder te wonen’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Sophie (28), die dacht te daten met een zelfstandige man, maar hij bleek uiteindelijk gewoon bij zijn moeder te wonen.

„Alles was gelogen: van designbank tot het dakterras.”

Sophie (28): „Ik ontmoette Rick via een datingapp. Vanaf het eerste moment was hij de man van de mooie praatjes. Hij had een goedlopend eigen bedrijf, reed in een nette auto en woonde lekker centraal in een modern appartement, zoals hij dat zelf altijd noemde. Ik dacht: eindelijk iemand die zijn zaken op orde heeft.

Smoesjes klaarstaan

Vanaf date één viel het me eigenlijk al op dat we altijd bij mij waren. Of ergens op een terras, of een weekendje weg. Elke keer als ik voorstelde om bij hem langs te komen, had hij een smoesje klaarstaan: zijn appartement werd geschilderd, hij had last van lekkage of zijn huis was te rommelig. Ik heb zelf een fijn huis, dus ik vond het prima dat hij vaak bij mij was.

Wat me wel opviel: Rick had het altijd over zijn luxe appartement met uitzicht en hoe hij na een lange werkdag lekker op zijn eigen dakterras tot rust kwam. Het ging altijd over zijn designbank, zijn regendouche en zijn perfect ingerichte keuken. Hij was trots, bijna opschepperig. Na twee maanden begon ik het toch gek te vinden. Waarom zag ik dat appartement nooit? Ik begon te twijfelen, maar ja… liefde maakt blind.

Bovenverdieping bij moeder thuis

Op een avond appte hij ineens met de vraag of ik meeging naar zijn appartement. Vanaf het moment dat ik binnenstapte wist ik: hier klopt niks van. Er stond geen designbank die hij altijd beschreef. Overal hingen familiefoto’s van Rick… als kind. Op de koelkast magneten met ‘mama’s kookkunsten’ en een theedoek met ‘Liefs van oma’. De slaapkamer? Dat was een kamertje van 9 m², met een eenpersoonsbed en sporttrofeeën uit 2009.

Ik vroeg: ‘Rick… woon je gewoon thuis?’ En toen kwam eindelijk de aap uit de mouw. Zijn ‘appartement’ was gewoon bij zijn moeder thuis. Geen designbank, geen regendouche. Geen dakterras, maar een balkon van 1,5 meter waar net een tuinstoel op paste. Hij begon te hakkelen: ‘Ja, ik noem het altijd m’n appartement, maar het is wel gewoon… hier. Ik woon bij mijn moeder die nu een weekje op vakantie is.’

Afgeknapt

Ik was zó afgeknapt. Niet omdat hij thuis woonde, dat is meer dan prima, maar omdat hij er wekenlang over had opgeschept alsof hij in een luxe penthouse woonde. Alle verhalen, alles wat hij vertelde, voelde ineens nep. Alsof ik al die tijd verliefd was geweest op een iemand die niet bestond. Ik ben diezelfde avond nog naar huis gegaan en heb hem nooit meer teruggezien. Sindsdien vertrouw ik mensen die te hard opscheppen gewoon niet meer.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

