Ex-treem gênant: ‘Mijn ex wilde na twee maanden dat ik zijn naam zou laten tatoeëren’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin.

Deze week in Extreem gênant: Julia (29) vertelt over haar ex die haar onder druk zette om zijn naam op haar lichaam te laten tatoeëren. „Dit was niet zomaar een romantisch gebaar, dit was manipulatie.”

Julia: „Simon en ik ontmoetten elkaar op een feestje. We zagen elkaar en we hadden meteen een klik. Na ongeveer een maand daten kregen we officieel een relatie. We hadden het in de beginperiode altijd leuk samen: we gingen ieder weekend naar een leuk restaurant, wandelden in het park en hadden steeds diepere gesprekken.

De eerste tekenen

Na een paar weken begon Simon meer te praten over de toekomst. In het begin dacht ik nog dat hij gewoon erg enthousiast was over ons, maar het begon eigenlijk steeds ongemakkelijker te worden. Vooral toen hij ineens begon over een tatoeage met zijn naam.

’Wat denk je ervan om mijn naam op je onderarm te tatoeëren? Het zou een geweldig symbool zijn van onze liefde’, zei hij alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ik lachte het weg en vroeg of hij mijn naam dan op zijn voorhoofd wilde zetten. Na mijn grapje zei ik direct dat het mij niet zo’n goed idee leek. Ik zag aan zijn gezicht dat hij niet blij was met mijn reactie.

Ik merkte daarna dat Simon gefixeerd werd op het idee. Niet lang daarna begon hij serieus te worden. ‘Je zegt dat je van me houdt, maar als je echt van me houdt, zou je mijn naam op je lichaam zetten. Het zou zo’n mooie herinnering zijn aan wat we samen hebben’, zei hij op een avond terwijl we samen bij mij thuis op de bank zaten. Ik voelde me er helemaal niet goed bij en dat zei ik dan ook eerlijk. Hij deed er een beetje lacherig over en vond dat ik me niet zo moest aanstellen.

Tatoeëerder mee naar werk

Twee weken daarna kwam hij mij ophalen van mijn werk. Leuk, dacht ik, tot ik zag dat hij niet alleen was. Hij had een tatoeëerder meegenomen. ‘Kijk, hij heeft tijd voor je vrijgemaakt. Je kunt meteen na werk mijn naam op je lichaam laten zetten’, zei Simon terwijl hij de man aan me voorstelde. Mijn mond viel open van verbazing. Dit was niet zomaar een romantisch gebaar, dit was manipulatie. Ik was totaal niet klaar om zo’n grote stap te zetten in een relatie die pas twee maanden duurde. Het voelde alsof hij me in de hoek duwde. Ik had al twee keer eerder gezegd dat ik het een slecht idee vond, waarom luisterde hij dan niet?

Ik vroeg of ik hem apart kon spreken en nam hem mee naar een vergaderruimte. Daar vertelde ik hem dat ik me niet op mijn gemak voelde en dat dit echt niet de manier was waarop ik wilde dat een relatie zich ontwikkelde. Hij reageerde boos en zei dat ik niet genoeg van hem hield om zo’n ‘klein gebaar’ te doen. Hij gaf me het gevoel dat ik de relatie niet serieus nam, maar ik wist dat dit iets was wat ik echt niet wilde. Dus besloot ik de relatie te beëindigen. Hij liep woest weg, met de tatoeëerder.

Moeite met vertrouwen

Het is nu een aantal maanden geleden en ik merk dat ik sindsdien moeite heb met het vertrouwen van mannen. Wat als mijn volgende date weer van die gekke eisen stelt? Ik moet er niet aan denken. Zelfs al waren er veel leuke momenten, Simon heeft me een les geleerd over het belang van zelfrespect in een relatie. Dit nooit meer.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

